Традиционална медицина каже: Ракија није само пиће, већ и средство за лијечење

01.10.2025

17:27

Традиционална медицина каже: Ракија није само пиће, већ и средство за лијечење

У традиционалној медицини Балкана, ракија није само пиће, већ често и средство за лијечење. Стари рецепти које су нам баке преносиле често су укључивали ракију као лијек за различите тегобе, од спуштања температуре до дезинфекције рана.

Али колико је ово коришћење ракије ефикасно и да ли постоје границе сигурне употребе?

Ракија, која се традиционално производи од воћа попут шљиве, често је дио наше културне баштине на Балкану. Она садржи висок ниво алкохола, обично око 40%, и има различите примјене, како у кулинарске сврхе, тако и у традиционалној медицини.

пуцњава у Вишњичкој бањи

Србија

Беливуков војник: Ухапшен вођа навијача Лазар Маринковић Луцифер

Употреба ракије у медицинске сврхе сеже далеко уназад, са многим рецептима који се преносе с кољена на кољено. Она се често користи за олакшавање различитих тегоба, попут зубобоље или прехладе. Међутим, важно је разумјети како и када је безбједно користити ракију у ову сврху.

Када је ријеч о зубобољи, ракија се често користи као облога или за испирање уста. Киселине присутне у воћу од којег се прави ракија, попут полифенола, могу имати благо аналгетско дејство и помоћи у ублажавању бола. Међутим, важно је имати на уму да прекомјерна употреба ракије за ову сврху може имати супротан ефекат и погоршати стање.

Што се тиче употребе ракије за снижавање тјелесне температуре, постоје различита мишљења. Неки тврде да алкохол у ракији може помоћи у ширењу крвних судова и убрзавању процеса избацивања топлоте из тијела, али постоји мало научних доказа који подржавају ову тврдњу. Такође, брзо снижавање тјелесне температуре може бити контрапродуктивно, јер организам може реаговати тако што ће је поново подићи.

цик-12092025

БиХ

Овјерене пријаве пет политичких странака и два независна кандидата

Када је ријеч о дезинфекцији рана, ракија се често користи као антисептик. Међутим, важно је имати на уму да алкохол може иритирати ткиво и успорити процес зарастања, посебно ако се користи у превеликим количинама. Постоје и боље алтернативе за дезинфекцију рана које не узрокују иритацију.

У суштини, ракија може имати одређене љековите особине, али је важно користити је са опрезом и у складу са саветима стручњака. Прекомерна употреба алкохола може имати озбиљне негативне последице по здравље, па је важно балансирати користи и ризике приликом коришћења ракије у медицинске сврхе, преноси Крстарица.

