Осуђен отац који је ранио дијете и себе вадећи метак из пиштоља

01.10.2025

17:18

Осуђен отац који је ранио дијете и себе вадећи метак из пиштоља
Фото: Pixabay

Велика паника настала је 9. јула 2023. године у вечерњим сатима када је у међимурском мјесту Куршанец, тачније у Радничкој улици, из ватреног оружја рањено дијете, а као кривац је означен отац дјетета М.Х. (36).

Полиција је одмах дошла на лице места и против мушкарца поднијела пријаву за довођење у опасност живота и имовине из нехата, а с временским одмаком од двије године, у том случају је недавно на Општинском суду у Чаковцу изречена и неправоснажна пресуда.

Како сазнајемо, М.Х. је осуђен на осам мјесеци затвора које ће морати да одради кроз 480 сати рада у јавном интересу, а уколико то не испуни, биће упућен у затвор. Пиштољ ЦЗ ВЛОР 50 калибар 7,65 мм којим је ранио сина, по налогу суда му је одузет, а мора да плати и 50 евра судских трошкова.

БиХ

Овјерене пријаве пет политичких странака и два независна кандидата

У судници је признао кривицу и изразио кајање, нарочито јер је тим кривичним дјелом оштећен његов син. Обећао је и да се тако нешто више никада неће поновити, а са предложеним друштвено корисним радом одмах се сагласио.

Занимљиво је да је суд, међу бројним олакшавајућим околностима попут признања дјела, некажњаваности, исказаног кајања и жаљења, као и чињенице да је отац шесторо дјеце, олакшавајућом сматрао и то што је почињеним дјелом оштећено управо његово малољетно дијете.

Кривично дјело које му се ставља на терет јесте непажљиво руковање пиштољем. Тачније, док се у његовој близини налазило више особа, међу којима и његов син, покушао је да извади метак из пиштоља. Међутим, метак је опалио, погодио њега у руку, а затим и његовог сина у десно раме, при чему је дијете задобило прострелну рану десног рамена коју су љекари окарактерисали као лакшу тјелесну повреду.

Наука и технологија

Спремите се, огромна промјена стиже на Фејсбук и Инстаграм: Нећете моћи да је искључите

Иначе, полиција је након привођења саопштила да је осумњичени руковао пиштољем под дејством алкохола, те да су обојица приватним возилом превезени у чаковечку болницу ради санације повреда.

Осим кривичне пријаве, М.Х. се суочио и са оптужним предлогом због кршења Закона о набавци и држању оружја.

(Телеграф.рс)

