Осуђен отац који је ранио дијете и себе вадећи метак из пиштоља

Велика паника настала је 9. јула 2023. године у вечерњим сатима када је у међимурском мјесту Куршанец, тачније у Радничкој улици, из ватреног оружја рањено дијете, а као кривац је означен отац дјетета М.Х. (36).
Полиција је одмах дошла на лице места и против мушкарца поднијела пријаву за довођење у опасност живота и имовине из нехата, а с временским одмаком од двије године, у том случају је недавно на Општинском суду у Чаковцу изречена и неправоснажна пресуда.
Како сазнајемо, М.Х. је осуђен на осам мјесеци затвора које ће морати да одради кроз 480 сати рада у јавном интересу, а уколико то не испуни, биће упућен у затвор. Пиштољ ЦЗ ВЛОР 50 калибар 7,65 мм којим је ранио сина, по налогу суда му је одузет, а мора да плати и 50 евра судских трошкова.
У судници је признао кривицу и изразио кајање, нарочито јер је тим кривичним дјелом оштећен његов син. Обећао је и да се тако нешто више никада неће поновити, а са предложеним друштвено корисним радом одмах се сагласио.
Занимљиво је да је суд, међу бројним олакшавајућим околностима попут признања дјела, некажњаваности, исказаног кајања и жаљења, као и чињенице да је отац шесторо дјеце, олакшавајућом сматрао и то што је почињеним дјелом оштећено управо његово малољетно дијете.
Кривично дјело које му се ставља на терет јесте непажљиво руковање пиштољем. Тачније, док се у његовој близини налазило више особа, међу којима и његов син, покушао је да извади метак из пиштоља. Међутим, метак је опалио, погодио њега у руку, а затим и његовог сина у десно раме, при чему је дијете задобило прострелну рану десног рамена коју су љекари окарактерисали као лакшу тјелесну повреду.
Иначе, полиција је након привођења саопштила да је осумњичени руковао пиштољем под дејством алкохола, те да су обојица приватним возилом превезени у чаковечку болницу ради санације повреда.
Осим кривичне пријаве, М.Х. се суочио и са оптужним предлогом због кршења Закона о набавци и држању оружја.
