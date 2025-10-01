Прада преузима Версаће

Извор:
Агенције
01.10.2025
16:54
Коментари:0
Европска комисија дала је зелено свјетло Прадином преузимању италијанске модне куће Версаће, у послу вриједном 1,25 милијарди евра, оцијенивши да аквизиција не изазива забринутост у погледу конкуренције на тржишту.
Италијански модни гигант Прада у априлу је најавио да ће преузети Версаће од америчке групације Капри Холдингс.
Нова модна групација, која ће објединити два највећа имена италијанске моде, требало би да остварује годишње приходе веће од шест милијарди евра, пренијела је тада агенција АФП.
Версаће је од 2018. године био у власништву Цаприја, који је за 80% удјела породице Версаце и 20% фонда Блек Рок платио укупно 1,83 милијарде евра. Међутим, пад продаје натјерао је Капри да крене у продају бренда, а ексклузивни преговори с Прадом почели су крајем фебруара, пренио је портал Инвеститор.
Капри, који је у власништву и модних марки Џими Чу и Мајкл Корс, био је принуђен да пристане на продају с попустом због тржишних притисака изазваних америчким тарифама. Према писању Финанциал Тимеса, првобитно се очекивало да ће зарада од продаје износити 1,6 милијарди евра.
Свијет
Орбан: Три битке се воде на самиту у Копенхагену
Велике промјене у Версаћеу најављене су већ у марту, када се Донатела Версаће повукла с мјеста креативне директорице након више од 30 година. Она је од 1997. године била кључна у креирању идентитета бренда, наслиједивши визију оснивача и убијеног брата Ђанија Версаћеја.
Од априла, Донатела је главна амбасадорка бренда.
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму