Logo

Прада преузима Версаће

Извор:

Агенције

01.10.2025

16:54

Коментари:

0
Прада преузима Версаће
Фото: Pixabay

Европска комисија дала је зелено свјетло Прадином преузимању италијанске модне куће Версаће, у послу вриједном 1,25 милијарди евра, оцијенивши да аквизиција не изазива забринутост у погледу конкуренције на тржишту.

Италијански модни гигант Прада у априлу је најавио да ће преузети Версаће од америчке групације Капри Холдингс.

Нова модна групација, која ће објединити два највећа имена италијанске моде, требало би да остварује годишње приходе веће од шест милијарди евра, пренијела је тада агенција АФП.

Версаће је од 2018. године био у власништву Цаприја, који је за 80% удјела породице Версаце и 20% фонда Блек Рок платио укупно 1,83 милијарде евра. Међутим, пад продаје натјерао је Капри да крене у продају бренда, а ексклузивни преговори с Прадом почели су крајем фебруара, пренио је портал Инвеститор.

Капри, који је у власништву и модних марки Џими Чу и Мајкл Корс, био је принуђен да пристане на продају с попустом због тржишних притисака изазваних америчким тарифама. Према писању Финанциал Тимеса, првобитно се очекивало да ће зарада од продаје износити 1,6 милијарди евра.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан: Три битке се воде на самиту у Копенхагену

Крај ере Донателе Версаће

Велике промјене у Версаћеу најављене су већ у марту, када се Донатела Версаће повукла с мјеста креативне директорице након више од 30 година. Она је од 1997. године била кључна у креирању идентитета бренда, наслиједивши визију оснивача и убијеног брата Ђанија Версаћеја.

Од априла, Донатела је главна амбасадорка бренда.

Подијели:

Тагови:

Prada

версаће

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Три битке се воде на самиту у Копенхагену

Свијет

Орбан: Три битке се воде на самиту у Копенхагену

2 ч

0
Издата упозорења за БиХ, Србија у црвеном!

Друштво

Издата упозорења за БиХ, Србија у црвеном!

2 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Занимљивости

Ево зашто нас звук кише успављује

2 ч

0
Руке као гранчице: Славна пјевачица драстично смршала

Сцена

Руке као гранчице: Славна пјевачица драстично смршала

2 ч

0

Више из рубрике

Најтежа година за пчеларе посљедњих деценија: Ситуација је алармантна

Економија

Најтежа година за пчеларе посљедњих деценија: Ситуација је алармантна

7 ч

0
Са тржишта БиХ повучено 1.036 дјечијих свјетиљки

Економија

Са тржишта БиХ повучено 1.036 дјечијих свјетиљки

7 ч

0
Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

Економија

Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

1 д

0
Злато достигло рекордну цијену

Економија

Злато достигло рекордну цијену

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

46

Мафијашко убиство у Бањалуци десет година без одговора!

18

43

Демократе други пут у 24 сата гласале против закона о финансирању Владе САД

18

31

Требиње скупо Требињцима: До стана тешко или никако

18

28

Због ових 5 грешака слушалице "умиру" прије времена

18

27

Бањалучанин Зоран Дујаковић својим изумима осваја свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner