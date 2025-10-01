Logo

Са тржишта БиХ повучено 1.036 дјечијих свјетиљки

Извор:

СРНА

01.10.2025

11:02

Коментари:

0
Са тржишта БиХ повучено 1.036 дјечијих свјетиљки

Са тржишта БиХ повучено је 1.036 дјечијих свјетиљки јер представљају опасност од струјног удара и пожара, а 761 је уништена, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Надлежне инспекције у Републици Српској и Федерацији БиХ, те Брчко дистрикту обавиле су 12 контрола. Инспектори су извршили административну и визуелну контролу дјечијих свјетиљки и узели осам различитих модела са тржишта који су као узорци подвргнути лабораторијским испитивањима.

Резултати спроведених испитивања показују да је свих осам узорака неусклађено, односно да испитани модели не испуњавају прописане безбједносне захтјеве.

ILU-ŽIVOTINJA-MEDVJED-180925

Друштво

Почиње сезона лова на мрког медвједа

Из Агенције су навели да се ове свјетиљке обично користе у дјечијем окружењу, а с обзиром на изглед могу изазвати знатижељу код дјеце, па постоји могућност да електрични производ користе као играчку.

"Да би се спријечио ризик по здравље и безбједност потрошача, у овом случају то су дјеца, приликом пројектовања, дизајнирања и израде овог електричног производа посебна пажња се посвећује испуњавању безбједносних захтјева", кажу из ове агенције.

Владимир Путин

Свијет

Путин послао честитку Си Ђинпингу: "Драги пријатељу"

Дјечије свјетиљке се сматрају безбједним ако испуњавају захтјеве прописане наредбом о електричној опреми намијењеној за употребу унутар одређених напонских граница и стандардима БАС ЕН 60598-1 и БАС ЕН 60598-2-10.

Подијели:

Таг:

povlačenje sa tržišta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почиње сезона лова на мрког медвједа

Друштво

Почиње сезона лова на мрког медвједа

4 ч

0
Ана Брнабић расписала локалне изборе

Србија

Ана Брнабић расписала локалне изборе

4 ч

0
Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

Регион

Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

4 ч

0
СНСД Пале

Република Српска

Изабрано ново руководство паљанског СНСД-а

4 ч

0

Више из рубрике

Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

Економија

Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

22 ч

0
Злато достигло рекордну цијену

Економија

Злато достигло рекордну цијену

1 д

0
Катанац врата капија

Економија

Познати трговачки ланац затвара 66 трговина: Угрожено скоро 4.000 радних мјеста

1 д

0
Почела је сезона кестена: Ево колико кошта килограм

Економија

Почела је сезона кестена: Ево колико кошта килограм

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

13

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner