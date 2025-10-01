Са тржишта БиХ повучено 1.036 дјечијих свјетиљки

Извор:
Са тржишта БиХ повучено је 1.036 дјечијих свјетиљки јер представљају опасност од струјног удара и пожара, а 761 је уништена, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Надлежне инспекције у Републици Српској и Федерацији БиХ, те Брчко дистрикту обавиле су 12 контрола. Инспектори су извршили административну и визуелну контролу дјечијих свјетиљки и узели осам различитих модела са тржишта који су као узорци подвргнути лабораторијским испитивањима.
Резултати спроведених испитивања показују да је свих осам узорака неусклађено, односно да испитани модели не испуњавају прописане безбједносне захтјеве.
Из Агенције су навели да се ове свјетиљке обично користе у дјечијем окружењу, а с обзиром на изглед могу изазвати знатижељу код дјеце, па постоји могућност да електрични производ користе као играчку.
"Да би се спријечио ризик по здравље и безбједност потрошача, у овом случају то су дјеца, приликом пројектовања, дизајнирања и израде овог електричног производа посебна пажња се посвећује испуњавању безбједносних захтјева", кажу из ове агенције.
Дјечије свјетиљке се сматрају безбједним ако испуњавају захтјеве прописане наредбом о електричној опреми намијењеној за употребу унутар одређених напонских граница и стандардима БАС ЕН 60598-1 и БАС ЕН 60598-2-10.
