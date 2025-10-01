Logo

Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

01.10.2025

10:58

Током чишћења породичне куће у мјесту Голо Брдо у Општини Каптол у уторак је 28-годишњи мушкарац пронашао изненађујуће предмете.

Одмах се јавио полицији и добровољно им предао пет упаљача за ручну бомбу које је пронашао на тавану куће.

СНСД Пале

Република Српска

Изабрано ново руководство паљанског СНСД-а

Наведено је предато полицијским службеницима, пише дневник.хр.

