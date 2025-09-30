Logo

У току претрес куће бившег министра

30.09.2025

14:10

У току претрес куће бившег министра
Фото: cottonbro studio/Pexels

Бивши министар унутрашњих послова Словеније Алеш Хојс рекао је да се претраживање његове куће спроводи због сумње на сарадњу са кавачким криминалним кланом.

Кућу Алеша Хојса претресају припадници посебног одељења Специјалног државног тужилаштва (СДТ).

Хојс је рекао да га сумњиче за сарадњу с Кавачким кланом, али да не зна на основу чега.

Појаснио је да је осумњичен да је кавачком клану још 2021. године дојавио када ће бити претрага њихових кућа, а коју је наводно добио од једног непознатог починиоца у полицији.

Дамир Бељо

Хроника

Дамир Бељо се огласио након тешке несреће: Молите се за дечка

Упитан да ли је то стварно учинио, бивши министар је одговорио:"Мислим, питање је стварно глупо".

Из полиције су за словеначку Н1 рекли да они не спроводе претрагу куће Алеша Хојса, већ да према њиховим информацијама, тај поступак Одјељење за истраживање и прогон службених особа с посебним овлашћењима при Специјалном државном тужилаштву.

