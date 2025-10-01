На банкомату примио фалсификоване новчанице од 50 евра: ''Постоји један начин да се ово догодило“

01.10.2025
06:50
У Хрватској постоји више од 5.000 банкомата, стотине хиљада људи свакодневно подижу новац без размишљања. Међутим, како нас упозорава случај из Ђурманца, чак и у том случају треба бити опрезан и пажљиво провјеравати новац који стављамо у новчанике.
Наиме, како је објавио веб-сајт ''Полиција зауставља – Крапинско-загорска жупанија“, 4. септембра 2025. године, на банкомату Ерсте банке у Ђурманцу, Јосип В. је подигао новац, који је, према његовим ријечима, укључивао шест фалсификованих новчаница од 50 евра са истим серијским бројем.
У објави је навео да је истог дана извршио три подизања, два од по 300 евра и један од 100 евра, и да су подизања укључивала новчанице од 10, 20 и 50 евра. Тврди да је дио новца потрошио на косилицу купљену преко огласа, а продавац га је касније упозорио да су двије новчанице које је добио лажне.
''Онда сам код куће провјерио остатак новца и примјетио да су још четири новчанице од 50 евра фалсификоване. То су оне које сам фотографисао. Све имају исти серијски број, што никада не би требало да буде случај. Погледајте фотографије! Јуче ујутру, мало послије осам сати, отишао сам у полицију, гдје су ми рекли да не могу ништа да ураде, а банка је рекла да је такав случај немогућ и дала ми број Хрватске народне банке у Загребу.
Само бих желио да упозорим људе; можда су већ напунили банкомат лажним новчаницама у мањим градовима, јер ово није банкомат за уплату и исплату. Обавезно провјерите новац који подижете са тог и сусједних банкомата. Могу да урамим ове фалсификоване новчанице и окачим их на зид“, упозорио је грађане у објави на Фејсбуку.
На питање о случају, Ерсте банка није ни потврдила нити демантовала да ли је примила пријаву нити је коментарисала конкретне наводе, позивајући се на одредбе о банкарској тајни. Кажу да у ситуацијама у којима постоји сумња на фалсификовани новац, ''приступају са великом пажњом и одмах предузимају мјере како би спровели све потребне провјере, укључујући и контактирање надлежних органа“. Наглашавају да је цијела процедура законски дефинисана, а циљ је заштита грађана и стабилност платних трансакција.
Банка наводи да се њени банкомати пуне ''искључиво висококвалитетним новчаницама из провјерених извора“ и да се прије пуштања у оптицај провјеравају на сертификованим уређајима, у складу са стандардима Хрватске народне банке и Европске централне банке.
Стога ризик од исплате фалсификованих новчаница процјењују као ''изузетно низак“, наводећи строге процедуре и вишеструке контроле које се спроводе кроз цијели ланац снабдијевања и пуњења банкомата, у којима учествује више заинтересованих страна.
Грађанима се савјетује да одмах прегледају новчанице након подизања новца са банкомата и да, у случају сумње, без одлагања контактирају банку. Истичу да је важно не руковати сумњивим новцем и не користити га даље, јер то отежава утврђивање свих околности. Новчанице чија је аутентичност под знаком сумње, кажу, не би требало враћати у оптицај како би се сачувала безбиједност платних трансакција.
Бивша банкарска службеница која је и сама пунила банкомат, а жељела је да остане анонимна, коментарисала је цијели случај: ''Не могу да замислим како би се овако нешто могло догодити, осим ако није урађено намјерно. Могу само да кажем да би се теоретски ово могло догодити само ако је особа која пуни касу банкомата намјерно убацила фалсификоване новчанице или ако није провјерила новчанице прије него што их је ставила у касу, па су неке од њих биле фалсификоване.
Међутим, то је готово немогуће јер су у пуњењу банкомата обично укључене најмање двије особе. Према мојим сазнањима, то су веома лоши фалсификати који не би прошли ни најјефтинији, најпримитивнији детектор. Поред тога, све новчанице које се пуне у банкомат провјеравају се више пута, пише Dnevno.hr.
