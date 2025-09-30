Најјача молитва за новац: О њеној чудотворној моћи вјерници стално причају, избавља из немаштине и проблема

30.09.2025
У животу сваког човјека долазе тренуци када се осећамо немоћно и изгубљено, било због тешких искушења, финансијских проблема или свакодневних брига које нас притискају.
С друге стране, постоје и тренуци велике захвалности када желимо да искажемо захвалност за све дарове које смо примили и за срећу која нас је задесила. У таквим тренуцима многи вјерници проналазе утјеху у молитви, окрећући се Богу за помоћ, заштиту и мир у срцу.
Православна традиција богата је молитвама које помажу вјерницима да пронађу снагу и олакшање у тешким ситуацијама. Једна од најпознатијих и најмоћнијих је молитва светом Спиридону за новац. Сматра се да ова молитва има посебну снагу и да може да помогне у превазилажењу финансијских тешкоћа, али и других животних проблема. Препоручује се да се чита свакодневно, све док се проблем не ријеши, јер вјерници вјерују да упорност у молитви доноси Божју милост и заштиту.
Свети Спиридон из Тримифунта био је познат као чудотворац и исцјелитељ. Његова дјела укључивала су лијечење неизљечиво болесних, ослобађање од душевних и физичких болести, изгон демона, па чак и оживљавање мртвих. Рођен у скромној сељачкој породици, Спиридон је радио као чобанин, а на иконама га често приказују са пастирском капом, симболом његове једноставности и чисте душе. Упркос недостатку формалног образовања, посједовао је здрав дух и бистру душу, чинећи га светитељем којег вјерници широм свијета и данас призивају у молитви.
О блажени Свети Спиридоне!
Молите се за милост Бога човјечанства, нека нас не осуди по нашим безакоњима, али нека учини с нама својом милошћу. Замолите нас, слуге Божије (имена), од Христа и Бога наш миран, спокојан живот, здравље духа и тијела. Избави нас од свих невоља душе и тијела, од сваке клонулости и ђаволских клевета.
Сјети нас се на пријестољу Свемогућег и моли Господа, нека нам подари опроштење многих наших гријеха, подари нам угодан и миран живот, али подари нам бестидну и мирну смрт и вјечно блаженство у будућности, нека нам непрестано шаље слава и хвала Оцу и Сину и Духу Светоме, сада и увијек и у вијекове вијекова.
