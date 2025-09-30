Од љетних дана до снијега: Прогноза за октобар изненађујућа, погледајте шта нас чека

Извор:
Према најавама метеоролога, октобар 2025. почеће у Србији под утицајем продора хладног ваздуха са сјевероистока Русије који је дошао до Њемачке и Пољске, али се полако приближава ка нама што ће проузроковати развој циклона у Јонском, Тиренском и дијелу Јадранског мора и већ 1. октобра, у сриједу, у вечерњим часовима на југу и југозападу Србије почеће да пада киша.
ван Ристић, метеоролог, каже да ће према његовој мјесечној временској прогнози 1. октобра бити бити између 13 и 16 степени, док ће јутарње бити од 5 до 11 степени.
Ристић напомиње да су то новембарске просјечне температуре и да наредних дана када буде облака треба очекивати малу разлику између јутарњих и дневних температура. У четвртак ће се облачност полако премјештати на сјевер и до краја дана и у току ноћи између четвртка и петка, падавина ће стићи до Сремске Митровице, Новог Сада и Кикинде.
– То ће бити граница падавина. Температура ће 2. октобра у дијеловима гдје не буде падала киша бити око максимално од 13 до 15 степени, а гдје буде падавина 8-10 степени. Минималне температуре ће бити од 5 до 9 степени. Занимљиво је да ће због прилива још хладнијег ваздуха и снижавања температуре, висина до које ће падати снег између четвртка и петка бити око 500 метара надморске висине – каже Ристић за „Блиц“.
– Најхладнији дан биће петак уз претежно облачно и повремено кишовито вријеме. У вишим предијелима очекују се сусњежица и снег, али ће ће се 800 до 1.000 метара надморске висине формирати снежни покривач. Ристић каже да ће на Копаонику пасти и до 50 cm снега и да ће температура на тој планини у петак бити скоро цијели дан -4 степена.
– Велика количина снега се очекује и на Златибору, гдје ће цијели дан у петак бити 0 степени, затим према граници са Црном Гором, и на Косову и Метохији у свим пределима који су преко 500-600 метара надморске висине. И Стара планина ће бити завејана. У местима око 500 метара надморске висине биће око 2 степена, у осталим деловима земље максимална температура ће бити између 8 и 13 степени, а минимална од 4 до 8 степени – каже метеоролог.
На питање да ли је необично што ће до краја ове недјеље, на почетку октобра, падати снијег, каже да га је било у овом периоду на вишим планинама, али је необично да се снежна граница спусти скоро до градова и не памти да се то догодило раније.
– У суботу ће падавине постепено престати у целој земљи. У недјељу ће бити углавном суво и мало топлије. У нижим предијелима се очекује преко 15 степени, а на планинама ће почети да се топи убрзано сњежни прекривач.
-Другог дана викенда, 5. октобра, поподне и у току ноћи, долази нови талас, али сада са запада и северозапада. Више нећемо бити под утицајем хладног ваздуха из Русије и висинског циклона, односно капије хладног ваздуха, јер се он враћа на исток и североисток, а према нама долазе таласи влажног ваздуха са Атлантика, са запада и северозапада Европе, који ће донети топлији ваздух – каже саговорник.
Биће топлије у односу на 3. октобар, али ће и даље бити релативно свеже време и повремено ће падати киша. Температура ће у понедељак и уторак бити између 14 и 18 степени, а затим следи постепена стабилизација времена.
– Азорски антициклон ће почети да јача, али ће бити утицаја и афричког. Кренуће поново топао ваздух из Марока преко Шпаније и Италије ка нама. Када се то буде дешавало биће активан и исландски циклон који је важан за отопљење. Смањиће се количина облака и биће све више сунца уз постепени пораст температура.
– У другој декади октобра очекујем пораст максималне температуре до 20 и 25 степени. То је такозвано Михољско или Бабље лето. У јутарњим часовима у котлинама и долинама биће магловито и хладно и очекује се појава инверзије што значи да ће ујутру бити топлије на планинама него у нижим пределима. Јутарња температура у другој декади ће бити између 8 и 14 степени у градовима, док ће у долинама и по котлинама бити доста нижа, између 4 и 8 степени – каже Ристић.
– Највјероватније да ћемо праву јесен осјетити од 24. октобра. Поново ће долазити облаци, падаће киша, на планинама снијег, а температуре ће пасти на новембарски ниво и максималне ће бити између 10 и 15 степени. Крајем октобра јутарње температуре ће бити између 5 и 10 степени. У случају да захлађење буде јаче у трећој декади октобра и почетком новембра могу се очекивати и први јутарњи мразеви у градовима – закључује Ристић.
