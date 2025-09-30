Метеоролози најавили минус у Српској, ево и када

30.09.2025
16:13
Коментари:0
Први дани октобра у Републици Српској донијеће ниже температуре, а метеоролози су за петак и суботу најавили и минус.
Према најавама Републичког хидрометеоролошког завода сутра се у Српској очекује претежно облачно и хладније уз повремену кишу.
"Киша ће бити чешћа од централних предјела ка истоку, док ће у осталим предјелима киша бити слаба и повремена. У другом дијелу дана и увече биће и вјетровито уз умјерен до јак сјеверни вјетар. Вјетар слаб до умјерен сјеверни. У Херцеговини увече јака, понегдје и олујна бура. Минимална температура ваздуха од шест до 10 степени, на југу до 14 степени, у вишим предјелима од три степена", наводе они.
Максимална температура ваздуха биће од 12 до 17, на југу до 21 степен, а у вишим предјелима од седам степени.
"У четвртак још хладније, облачно и вјетровито. Падаће повремена киша, у другом дијелу дана престанак падавина на сјеверу. На истоку у другом дијелу дана јаче падавине. На високим планинама киша ће повремено прелазити у сусњежицу и снијег. Дуваће јак, у Херцеговини олујни сјеверни вјетар, који ће додатно појачавати осјећај хладноће. Минимална температура ваздуха од четири до девет степени, на југу до 11, у вишим предјелима од нула. Максимална температура ваздуха од седам на истоку до 15 на југу и сјеверу, у вишим предјелима од три степена Целзијусова", наводи се у прогнози РХМЗ-а.
Облачно и хладно вријеме са кишом биће и у петак, а на планинама на истоку ће падати сусњежица и снијег.
"У осталим предјелима ће бити суво, на сјеверозападу разведравање уз сунчане периоде током дана. И даље ће бити вјетровито уз умјерен до јак, на југу и олујни, сјеверни вјетар. Минимална температура ваздуха од два до осам, на југу до 10 степени, у вишим предјелима од минус три. Максимална температура ваздуха од шест на истоку до 15 на југу и сјеверозападу, у вишим предјелима од један степен", стоји у прогнози.
У суботу ујутру очекује се хладно вријеме, док ће током дана бити сунчано и топлије, преносе Независне.
"У другом дијелу дана наоблачење од сјеверозапада. У ноћи и до наредног јутра на сјеверу и западу ће почети киша. Минимална температура ваздуха од минус два до четири, на југу до осам, у вишим предјелима од минус пет степени. Максимална температура ваздуха од 14 до 20, у вишим предјелима од девет степени Целзијусових", наводе из РХМЗ-а.
