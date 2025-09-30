Компанија "Виз ер" обавља програм обуке на Аеродрому Бањалука

Извор:
Пилоти авио-компаније "Виз ер" сутра и прекосутра ће на Аеродрому Бањалука обавити редовни програм обуке, саопштено је из предузећа "Аеродроми Републике Српске".
Ријеч је о тренингу полијетања и слијетања пилота под надзором инструктора у авионима без путника, што је дио редовног програма њихове обуке ради стицања практичног искуства у реалним условима.
"`Виз ер` је одабрао Аеродром Бањалука за ову обуку због одличне сарадње и подршке менаџмента и особља Аеродрома. Инфраструктура и оперативна флексибилност Аеродрома чине га идеалном локацијом за овакве вјежбе", наводи се у саопштењу.
