Пронађено тијело бебе на крову надстрешнице!

30.09.2025
15:44
Коментари:0
Тијело новорођенчета пронађено је данас у Грацу, другом по величини граду у Аустрији, и сумња се на убиство.
Према првим информацијама, полицији је пријављено да је беба пронађена на крову надстрешнице за аутомобиле.
Државна криминалистичка служба Штајерске води истрагу.
Засад нису познати детаљи, пише Хојте.
Ускоро опширније…
