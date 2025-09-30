Logo

Пронађено тијело бебе на крову надстрешнице!

30.09.2025

15:44

Пронађено тијело бебе на крову надстрешнице!
Фото: Pixabay

Тијело новорођенчета пронађено је данас у Грацу, другом по величини граду у Аустрији, и сумња се на убиство.

Према првим информацијама, полицији је пријављено да је беба пронађена на крову надстрешнице за аутомобиле.

Државна криминалистичка служба Штајерске води истрагу.

Париз

Свијет

Амбасадор пронађен мртав у Паризу: Наводно скочио са прозора хотела

Засад нису познати детаљи, пише Хојте.

Ускоро опширније…

