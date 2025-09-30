Logo

Вулин: Повратак генерала Павковића је велика радост, али мала утjеха за све утамничене Србе

РТРС

30.09.2025

15:35

Вулин: Повратак генерала Павковића је велика радост, али мала утjеха за све утамничене Србе
Фото: АТВ

Повратак генерала Павковића је велика радост за све Србе, али мала утјеха за оне који због своје вјерности српском народу робијају од Естоније до Велике Британије, рекао је Александар Вулин.

- Србија мора сваком од њих да укаже подједнако поштовање и да брине о њима бар колико Хрвати, Бошњаци и Шиптари брину о својим малобројним сународницима у Хагу - истакао је Вулин.

Не можемо, каже, бити поносни на Републику Српску, а стидјети се Радована Караџића и Ратка Младића и ћутати док покушавају да им одузму достојанство.

- Не можемо се сјећати злочиначке "Олује", а не тражити слободу и правду за Милана Мартића. Не можемо говорити о НАТО злочинима током агресије на СРЈ, а ћутати на отмицу и неразјашњену смрт Слободана Милошевића - поручио је Вулин.

Ако је НАТО извршио агресију на СРЈ, онда врховни командант Војске Југославије, предсједник Слободан Милошевић, заслужује и сјећање и споменик, поручио је Вулин поводом повратка генерала Небојше Павковића из хашког затвора.

Александар Вулин

