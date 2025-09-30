Вулин: Повратак генерала Павковића је велика радост, али мала утjеха за све утамничене Србе

Извор:
Повратак генерала Павковића је велика радост за све Србе, али мала утјеха за оне који због своје вјерности српском народу робијају од Естоније до Велике Британије, рекао је Александар Вулин.
- Србија мора сваком од њих да укаже подједнако поштовање и да брине о њима бар колико Хрвати, Бошњаци и Шиптари брину о својим малобројним сународницима у Хагу - истакао је Вулин.
Не можемо, каже, бити поносни на Републику Српску, а стидјети се Радована Караџића и Ратка Младића и ћутати док покушавају да им одузму достојанство.
- Не можемо се сјећати злочиначке "Олује", а не тражити слободу и правду за Милана Мартића. Не можемо говорити о НАТО злочинима током агресије на СРЈ, а ћутати на отмицу и неразјашњену смрт Слободана Милошевића - поручио је Вулин.
Ако је НАТО извршио агресију на СРЈ, онда врховни командант Војске Југославије, предсједник Слободан Милошевић, заслужује и сјећање и споменик, поручио је Вулин поводом повратка генерала Небојше Павковића из хашког затвора.
