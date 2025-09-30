Logo

Пред очима власника чекићем разбили излог и однијели сатове вриједне 46.000 евра

30.09.2025

13:44

Коментари:

0
Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Двојица младића на скутерима разбила су помоћу чекића излог једне јувелирнице у Торину и однијела три скупоцјена сата вриједна 46.000 евра.

Инцидент се догодио у петак ујутру наочиглед шокираног власника јувелирнице који није успио да их заустави, пренијела је агенција Нова.

Трудница

Породица

Платио комшији да му помогне да направи дјецу, онда настао хаос

- Покушао сам да их зауставим, али нисам успио јер су одјурили на скутерима, а нико није интервенисао како би пробао да их омете и успори - спричао је власник Емилијано Сапонара.

Он је додао да га је изненадила дрскост напада, као и да су крадљивци били врло млади, али су тачно знали када је прави тренутак да нападну.

Михајло Јовић

Хроника

Михајло Јовић остаје иза решетака!

- И раније сам био опљачкан, али никада не бих очекивао овакав напад - казао је Сапонара.

Подијели:

Тагови:

Пљачка

Torino

Италија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У експлозији у ресторану три особе повријеђене, двије теже

Свијет

У експлозији у ресторану три особе повријеђене, двије теже

3 ч

0
Претукао дјевојку (23) у стану: Разбио јој телефон, па је крвнички ударао рукама и ногама

Хроника

Претукао дјевојку (23) у стану: Разбио јој телефон, па је крвнички ударао рукама и ногама

3 ч

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров: Изјаве САД су резултат европског притиска

3 ч

0
Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

Здравље

Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

3 ч

0

Више из рубрике

У експлозији у ресторану три особе повријеђене, двије теже

Свијет

У експлозији у ресторану три особе повријеђене, двије теже

3 ч

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров: Изјаве САД су резултат европског притиска

3 ч

0
Орбан о плану Запада за Украјину: Борба за ресурсе, новац и земљу

Свијет

Орбан о плану Запада за Украјину: Борба за ресурсе, новац и земљу

5 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Руска федерација издала саопштење: Украјина провоцира!

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

51

Кошарац: Иако смо усвојили Реформску агенду, сигуран сам да неће бити новца

16

49

Спотифај мијења руковоство: Да ли треба да очекујете велике промјене?

16

44

Шпирић: Најуспјешнији период предсједавања домом, усвојено највише закона

16

40

Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

16

32

Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner