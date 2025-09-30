Пред очима власника чекићем разбили излог и однијели сатове вриједне 46.000 евра

30.09.2025
13:44
Двојица младића на скутерима разбила су помоћу чекића излог једне јувелирнице у Торину и однијела три скупоцјена сата вриједна 46.000 евра.
Инцидент се догодио у петак ујутру наочиглед шокираног власника јувелирнице који није успио да их заустави, пренијела је агенција Нова.
- Покушао сам да их зауставим, али нисам успио јер су одјурили на скутерима, а нико није интервенисао како би пробао да их омете и успори - спричао је власник Емилијано Сапонара.
Он је додао да га је изненадила дрскост напада, као и да су крадљивци били врло млади, али су тачно знали када је прави тренутак да нападну.
- И раније сам био опљачкан, али никада не бих очекивао овакав напад - казао је Сапонара.
