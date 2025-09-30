Амбасадор пронађен мртав у Паризу: Наводно скочио са прозора хотела

30.09.2025
15:38
Коментари:0
Амбасадор Јужне Африке у Француској пронађен је мртав код хотела "Хајат" у Паризу! Емануел Мтетва пронађен је мртав крај зграде хотела у 17. арондисману, потврдило је тужилаштво. Вјерује се да је скочио са прозора на 22. спрату.
"Амбасадор Јужне Африке у Француској, Емануел Мтетва, пронађен је мртав у уторак, 30. септембра, одмах поред хотела Хајат у 17. арондисману престонице, недалеко од Тријумфалне капије", потврдило је тужилаштво у Паризу додајући да је надлежни тужилац изашао на лице мјеста.
Србија
Вулин: Повратак генерала Павковића је велика радост, али мала утjеха за све утамничене Србе
Први резултати истраге указују да је 58-годишњи мушкарац искочио кроз прозор.
"Резервисао је собу на 22. спрату, чији је сигурносни прозор био насилно отворен", навело је тужилаштво.
Нестанак амбасадора пријавила је претходног дана његова супруга. Она је изјавила да је те вечери од њега добила узнемирујућу поруку, саопштило је тужилаштво. Истрагу води Бригада за сузбијање кривичних дјела против особа (БРДП).
Свијет
Трамп: Хамас има три до четири дана да одговори на предложени план
Члан Афричког националног конгреса (АНЦ), Емануел Мтетва обављао је дужности министра полиције, министра културе и министра спорта у владама Џејкоба Зуме и Сирила Рамафосе између 2009. и 2023. године.
Србија
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Свијет
1 ч0
Тенис
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
51
16
49
16
44
16
40
16
32
Тренутно на програму