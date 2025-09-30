Logo

Трамп: Хамас има три до четири дана да одговори на предложени план

Извор:

СРНА

30.09.2025

15:32

Коментари:

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Палестински покрет Хамас има на располагању три до четири дана да одговори на свеобухватни план САД за окончање сукоба у Гази, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

- Даћемо им око три или четири дана - рекао је Трамп новинарима.

Трамп је јуче представио план од 20 тачака за рјешавање сукоба у Гази. Приједлог, између осталог, позива на тренутни прекид ватре и ослобађање талаца у року од 72 часа.

План, такође, предвиђа да Хамас и "друге групе" морају да се одрекну свог учешћа у управљању Газом, и директно и индиректно.

Такође, Појасом Газе требао би да управља технократски, аполитични палестински одбор, који ће да надгледа међународно тијело на челу са америчким предсједником.

Доналд Трамп

