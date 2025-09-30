Трамп: Хамас има три до четири дана да одговори на предложени план

Извор:
СРНА
30.09.2025
15:32
Коментари:0
Палестински покрет Хамас има на располагању три до четири дана да одговори на свеобухватни план САД за окончање сукоба у Гази, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
- Даћемо им око три или четири дана - рекао је Трамп новинарима.
Трамп је јуче представио план од 20 тачака за рјешавање сукоба у Гази. Приједлог, између осталог, позива на тренутни прекид ватре и ослобађање талаца у року од 72 часа.
План, такође, предвиђа да Хамас и "друге групе" морају да се одрекну свог учешћа у управљању Газом, и директно и индиректно.
Такође, Појасом Газе требао би да управља технократски, аполитични палестински одбор, који ће да надгледа међународно тијело на челу са америчким предсједником.
Свијет
18 ч0
Свијет
19 ч0
Свијет
19 ч0
Свијет
21 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
51
16
49
16
44
16
40
16
32
Тренутно на програму