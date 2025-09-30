Хрватска водитељка смршала више од 40 килограма: "Иста особа, нови живот"

Извор:
Кликс
30.09.2025
15:43
Коментари:0
ХРТ-ова водитељица Ивана Перић смршала је 43 килограма, а њена физичка трансформација одушевила је бројне кориснике друштвених мрежа.
Упоредила је своје фотографије из 2024. и 2025. године.
"Иста особа, нови живот. Некад сам мислила да нећу успјети, да ћу увијек остати заробљена у тијелу и навикама које ме гуше, али одлучила сам - због себе, због здравља, због живота. Данас кад погледам ову слику, видим доказ да се упорност исплати", написала је.
У коментарима је добила многе похвале на истрајности да промијени свој живот набоље.
"Браво! Фантастични резултати и фантастичне нове навике, а изглед wоw", "Свака част, жено", "Дивна сте и несебична особа. Браво за ваш труд и успјех", "Инспирација сте, заиста", неки су од њих.
Она је раније навела како је успјела смршати захваљујући нутриционисткињи Мартини Линарић, коју је упознала случајно на снимању.
"То ми је промијенило све. Био ми је то здравствено лош период, хормони дивљали, инзулинска резистенција ван контроле, а килограми су се само слагали! И уз све моје покушаје, стално сам била у зачараном кругу! Док ме Мартина није узела под своје. Увели смо лагане шетње, Мартина ми је сложила јеловник. Полако сам кренула. Али, сигурно", између осталог је написала.
Наравно, осим квалитетне исхране, битна је дисциплина и физичка активност. Такође је навела да није користила Оземпик нити било шта слично.
