Logo

Хрватска водитељка смршала више од 40 килограма: "Иста особа, нови живот"

Извор:

Кликс

30.09.2025

15:43

Коментари:

0
Хрватска водитељка смршала више од 40 килограма: "Иста особа, нови живот"
Фото: Инстаграм/ivanaperic_official

ХРТ-ова водитељица Ивана Перић смршала је 43 килограма, а њена физичка трансформација одушевила је бројне кориснике друштвених мрежа.

Упоредила је своје фотографије из 2024. и 2025. године.

"Иста особа, нови живот. Некад сам мислила да нећу успјети, да ћу увијек остати заробљена у тијелу и навикама које ме гуше, али одлучила сам - због себе, због здравља, због живота. Данас кад погледам ову слику, видим доказ да се упорност исплати", написала је.

У коментарима је добила многе похвале на истрајности да промијени свој живот набоље.

"Браво! Фантастични резултати и фантастичне нове навике, а изглед wоw", "Свака част, жено", "Дивна сте и несебична особа. Браво за ваш труд и успјех", "Инспирација сте, заиста", неки су од њих.

Она је раније навела како је успјела смршати захваљујући нутриционисткињи Мартини Линарић, коју је упознала случајно на снимању.

"То ми је промијенило све. Био ми је то здравствено лош период, хормони дивљали, инзулинска резистенција ван контроле, а килограми су се само слагали! И уз све моје покушаје, стално сам била у зачараном кругу! Док ме Мартина није узела под своје. Увели смо лагане шетње, Мартина ми је сложила јеловник. Полако сам кренула. Али, сигурно", између осталог је написала.

Наравно, осим квалитетне исхране, битна је дисциплина и физичка активност. Такође је навела да није користила Оземпик нити било шта слично.

Подијели:

Тагови:

водитељка

Mršavljenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амбасадор пронађен мртав у Паризу: Наводно скочио са прозора хотела

Свијет

Амбасадор пронађен мртав у Паризу: Наводно скочио са прозора хотела

1 ч

0
Ронилац пронашао Ролекс на дну океана, па урадио нешто неочекивано

Занимљивости

Ронилац пронашао Ролекс на дну океана, па урадио нешто неочекивано

1 ч

0
Вулин: Повратак генерала Павковића је велика радост, али мала утjеха за све утамничене Србе

Србија

Вулин: Повратак генерала Павковића је велика радост, али мала утjеха за све утамничене Србе

1 ч

0
ФИФА казнила Хрвате због повика "Убиј Србина" на утакмици са Црном Гором

Фудбал

ФИФА казнила Хрвате због повика "Убиј Србина" на утакмици са Црном Гором

1 ч

0

Више из рубрике

Ронилац пронашао Ролекс на дну океана, па урадио нешто неочекивано

Занимљивости

Ронилац пронашао Ролекс на дну океана, па урадио нешто неочекивано

1 ч

0
С ким се хороскопска Вага највише слаже, а с ким најмање у кревету

Занимљивости

С ким се хороскопска Вага највише слаже, а с ким најмање у кревету

3 ч

0
Октобар доноси велике преокрете за три знака хороскопа

Занимљивости

Октобар доноси велике преокрете за три знака хороскопа

4 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Ове знакове у наредних 5 година чека изобиље новца и среће

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

44

Шпирић: Најуспјешнији период предсједавања домом, усвојено највише закона

16

40

Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

16

32

Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

16

26

Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине

16

25

"Све врви од полиције!" Прве фотографије са мјеста злочина у Београду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner