Дјечији осмијеси и граја на окупљању репрезентације Лиге младих шампиона

Раздрагана дјечија лица, осмијеси, дружење и борба за сваку лопту. Све ово виђено је у Лакташима на првом окупљању репрезентације Лиге младих шампиона Републике Српске.
Они најбољи прошли су селекцију и изборили мјесто међу путницима за Београд, гдје их за викенд очекују утакмице са вршњацима из Црвене звезде и Партизана. Конкуренција је, кажу, велика, па су се потрудили да пруже своје најбоље издање.
Репрезентацију и Лигу младих шампиона чине дјечаци од 2015. до 2018. годишта. Поред Школе фудбала Ачко и приједорског Рудара, у премијерној сезони учествовали су и Школа фудбала Старс из Градишке, Лакташи, Жељезничар спорт тим, као и Младост Котор Варош. Сви учесници имају само ријечи хвале за такмичење које се показало као пун погодак.
"Ово је нешто фантастично. Више од 20 година радим са дјецом, али ово је нешто најбоље што се тиче рада са дјецом. Имате клинце од шест до 10 година који редовно играју утакмице. Послије повратка из Београда крећемо са нашом лигом. Имамо доста других клубова који желе да нам се придруже и сигурно ће се укључити у наш рад", изјавио је Бранко Понорац, координатор школе фудбала "Младост" Котор Варош.
Подршка стиже и од Града Лакташи. Градоначелник Мирослав Бојић каже да је за дјецу најважније да се баве спортом, а за то је потребно осигурати најбоље услове.
"То и јесте главна поента онога што желимо да урадимо. Желимо да обогатимо саджај што се тиче услова и инфраструктуре. Циљ је да имамо још више дјеце и да управо оваква такмичења раде на побољшању њиховог квалитета. Морам да кажем да смо Игор Додик, Срђан Амиџић и ја, као пријатељи Лиге, донијели одлуку да дамо подршку кроз опрему за дјецу, услове и наравно све потребно за њихов одлазак у Београд. Желимо да подржавамо здраве ствари које значе правилан развој и бављење спортом", изјавио је Мирослав Бојић, градоначелник Лакташа.
Велико интересовање дјечака радује и предсједника Лиге младих шампиона. Срђан Кевац најавио је нову сезону, која ће због великог интересовања клубова бити додатно проширена.
"Проширили смо лигу са шест на девет клубова. Вјероватно ћемо проширити и број утакмица. Наишли смо на велико одобравање како других клубова, тако и родитеља и дјечака, тако да немамо право да такмичење не чинимо већим, бољим и професионалнијим", поручио је Срђан Кевац, предсједник Лиге младих шампиона.
Лига младих шампиона показала је да је фудбал много више од игре. То су пријатељства, осмијеси и снови које малишани једног дана желе да претворе у јаву.
