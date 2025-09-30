Бернардески: Носио сам сукњу па су ми говорили да сам геј, шта ако јесам?

Извор:
Федерико Бернардески је након повратка у Италију одлучио отворено проговорити о једном од проблема у свијету фудбала, хомофобији.
Бивши играч Фиорентине, Јувентуса и Торонта, а сада нови члан Болоње је гостовао у популарној емисији БСМТ те се присјетио тешког периода из младости кад су га због његовог изгледа и одјевних предмета, етикетирали као геја и нападали.
"Прије 12 година носио сам сукњу. Па шта? Ако ми се свиђа, носим је. Почели су говорити да сам геј. А и да јесам, какве то има везе? Зар то не кажем? Заправо, био бих поносан. Скидам капу онима који су изашли из ормара", изјавио је бивши италијански репрезентативац.
Федерико Бернардески не крије да су га такви коментари дубоко погодили у раном периоду каријере.
"У то вријеме сам имао 20 година. Читање тих ријечи ме повриједило, патио сам".
Додао је и важну поруку за младе људе који се суочавају с осудама због своје различитости.
"Мислим да бисмо се сви требали запитати, је ли заиста толико важно шта други мисле о нама? Зашто да будемо таоци туђих мишљења", питао се он.
Федерико Бернардески након авантуре у МЛС-у гдје играо за Торонто, вратио у Италију и потписао за Болоњу гдје покушава оживјети каријеру.
"Пронашао сам дивну групу људи с важним вриједностима. Воде је ветерани који су прошли кроз тешке сезоне и знају шта значи заједништво".
До сада је одиграо пет утакмица (207 минута) у Серие А. Није уписао гол ни асистенцију.
