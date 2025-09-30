УЕФА жестоко казнила Србију

30.09.2025
09:21
Коментари:0
Дисциплинска комисија Свјетске фудбалске федерације (ФИФА) казнила је Фудбалски савез Србије (ФСС) са 80.000 швајцарских франака и смањењем капацитета стадиона за наредни меч квалификација за Свјетско првенство против Албаније, саопштио је данас ФСС.
У саопштењу се наводи да је ФИФА ову одлуку донијела због инцидената на утакмици са Енглеском, која је одиграна 9. септембра на стадиону Рајко Митић у Београду.
Србија ће 11. октобра дочекати Албанију у Лесковцу на стадиону "Дубочица" у мечу квалификација за СП 2026.
