Logo

УЕФА жестоко казнила Србију

30.09.2025

09:21

Коментари:

0
УЕФА жестоко казнила Србију
Фото: Танјуг/АП

Дисциплинска комисија Свјетске фудбалске федерације (ФИФА) казнила је Фудбалски савез Србије (ФСС) са 80.000 швајцарских франака и смањењем капацитета стадиона за наредни меч квалификација за Свјетско првенство против Албаније, саопштио је данас ФСС.

У саопштењу се наводи да је ФИФА ову одлуку донијела због инцидената на утакмици са Енглеском, која је одиграна 9. септембра на стадиону Рајко Митић у Београду.

Svetislav Pešić-02092025

Кошарка

Светислав Пешић данас завршава: Душан Алимпијевић близу клупе Србије

Србија ће 11. октобра дочекати Албанију у Лесковцу на стадиону "Дубочица" у мечу квалификација за СП 2026.

zeljko obradovic

Кошарка

Креће Евролига: Обрадовић и Партизан имају два испита у три дана

Подијели:

Тагови:

УЕФА

Србија

Fudbalski savez Srbije

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дејан Станковић ускоро бивши?

Фудбал

Дејан Станковић ускоро бивши?

12 ч

0
Марија Алексић за АТВ: Животне битке су ме учиниле јачом, радујем се новој сезони

Фудбал

Марија Алексић за АТВ: Животне битке су ме учиниле јачом, радујем се новој сезони

13 ч

0
Голман (19) преминуо послије снажног ударца лоптом у главу

Фудбал

Голман (19) преминуо послије снажног ударца лоптом у главу

15 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Трагедија: Голман (19) умро послије несреће на терену

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

57

Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

09

55

Одређен притвор осумњиченом за свирепо убиство бабе и дједа

09

49

Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

09

49

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

09

45

Човјек којег је Синер отпустио проговорио годину дана након допинг скандала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner