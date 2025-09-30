Светислав Пешић данас завршава: Душан Алимпијевић близу клупе Србије

Извор:
Познато је да је Светислав Пешићу 30. септембар посљедњи дан званично као селектора Србије и како пишу медији у Србији све иде у правцу да његов насљедник буде Душан Алимпијевић.
Није још све званично и дефинитивно, али ако не буде неких велеобрта тренер Бешикташа постаће и селектор, пише "Нова".
Остаје да се види како ће се то одразити на његов ангажман у Бешикташу, има жељу да оствари највеће амбиције у Еврокупу, те да уђе са турским клубом у Евролигу. Остаје да се види да ли ће бити паралелно на обе клупе или ће бити "само" селектор.
Алимпијевић је тренерску каријеру започео 2008. године као помоћник у Новом Саду, а послије двије сезоне у Војводини је постао и главни тренер. Послије тога је двије сезоне радио са успјехом у Спартаку, одакле га је пут одвео до ФМП и одвео га до другог мјеста у Кошаркашког лиги Србије.
У сезони 2017/2018 је радио у Црвеној звезди, а у Евролиги је те сезоне имао учинак од 11 побједа и 19 пораза, а црвено-бијели су поражени у финалу АБА лиге од Будућности са 3-1.
Након тога је преко Автадора и Бурсаспора стигао у Бешикташ у ком ради од 2023. године и омиљена је фигура у клубу.
Кошаркашки савез Србије није сматрао да је потребно да у претходних 20 дана, од завршетка Евробаскета, обавијести јавност о томе ко ће наслиједити 76-годишњег стручњака из Пирота.
Пешић је и сам најавио да је дошло вријеме за растанак.
"Дошло је вријеме да се пронађе нови тренер који ће бити у стању да настави оно што смо започели у претходном периоду. Обећао сам предсједнику КСС да ћу апсолутно све урадити да испуним до краја улогу коју ми је додијелио у избору новог селектора, а то ћу обавити као и до сада – професионално, стручно и одговорно“, поручио је недавно Пешић.
Освојио је сребрну медаљу на Свјетском првенству у Манили, те бронзану на Олимпијским играма у Паризу.
