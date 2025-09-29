Умро Драган Тијанић, огласио се и Богдан Богдановић

29.09.2025
17:39
Коментари:0
У петак 26.09. у 71. години преминуо је кошаркашки тренер Драган Тијанић.
- Са великом тугом објављујемо да нас је у петак 26.09 напустио наш тренер Драган Тијанић - Тики. Тијанић је почео са радом у клубу давне 1993. године и учествовао у раду са скоро свим генерацијама у ОШ Павле Савић. Његов одлазак је ненадокнадив за породицу ШКК Звездара. Овим путем желимо да изјавимо најдубље саучешће његовој породици. Време и место сахране биће накнадно објављени - стоји у објави ШКК Звездара.
Капитен кошаркашке репрезентације Србије и играч Лос Анђелес Клиперса - Богдан Богдановић, који се опоравио од повреде задобијене на Европском првенству у Летонији, јавио се на Инстаграму и опростио се од тренера.
- Почивај у миру, Тики - написао је Богдановић.
