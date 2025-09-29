Аларм у Денверу: Ајкуле круже око Јокића

Извор:
Никола Јокић, један од најбољих кошаркаша данашњице, љетос је одбио нови уговор Денвера, а то је оставило макар и најмање наде других тимова да би могли да доведу српског аса. Иако то не звучи толико реално „Денвер Пост“ пише да постоје екипе које прате ситуацију око Јокића.
Уговор Николе Јокића и Денвера важи до 2027. године, а иако је српском асу понуђен нови он је одбио да га потпише. То међутим не значи да он не жели да настави каријеру у Нагетсима, већ је тиме оставио отворену опцију да сљедећег љета потпише нови, уноснији уговор у вриједности од преко 80 милиона долара више.
Иако је то познато, други тимови вребају око Јокића о чему је писао и „Денвер Пост“.
„Када постоји и трунка несигурности око будућности играча кога су недавно 19 од 20 анонимно анкетираних НБА руководилаца (према ЕСПН-у) изабрали за најбољег на свијету, ајкуле одмах почну да круже. Иза кулиса, Денвер остаје увјерен да Јокић нигдје не иде“, наводи се у тексту.
Тимови који су се потенцијално помињали као они који желе да уђу у трку за Јокића били су Лос Анђелес Лејкерси и Клиперси као и Голден Стејт.
Иако смо већ били свједоци тога је у НБА лиги све могуће, тешко је повјеровати да би Денвер дозволио да један од најбољих кошаркаша данашњице оде поготово уколико се узме у обзир колико је и сам Јокић емотивно везан за тим из Колорада.
Са друге стране, већ неколико сезона видимо да се Нагетси не труде довољно да троструком МВП-у направе одговарајући тим, па не би било ни изненађење да је Јокић одбијањем новог уговора заправо показао и незадовољство.
