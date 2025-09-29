АМС упозорио возаче: Опрез!

29.09.2025
Саобраћај се јутрос на путевима у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија по претежно мокрим и влажним коловозима, а возачима се савјетује додатни опрез због учесталих одрона на више дионица, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
Одрони су учестали на дионицама Карановац-Кнежево-Угар, Црна Ријека-Мркоњић Град, Сарајево-Фоча, Фоча-Шћепан Поље, Вишеград-Устипрача-Рогатица и преко превоја Млиниште на путу Гламоч-Мркоњић Град.
У ФБиХ одрони су учестали на путним правцима Бихаћ-Србљани-Босанска Крупа, Јајце-Бањалука, Бугојно-Купрес, Јабланица-Прозор и Коњиц-Јабланица-Мостар-Дољани.
Још данас у прекиду је саобраћај на дионици магистралног пута Орловци-Свале, због реконструкције и семафоризације раскрснице у улазу у Приједор, а возила су преусмјерена.
На ауто-путевима Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој измијењен је режим у одвијању саобраћаја због извођења радова на уређењу раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године.
Режим вожње измијењен је на дионици магистралног пута Бродар-Вишеград због радова у тунелима Грабовица и Оштри врх.
У току је санација коловоза на путним правцима Бијељина-Шепак и Рача-Бијељина, као и на обилазници око Бијељине. Радови се изводе од 7.00 до 17.00 часова, због чега се вози успорено, једном саобраћајном траком. Такође радови се изводе и на путу Вршани-Бијељина.
Радови се изводе и на путним правцима Гацко-Фоча у мјесту Саставци, Челинац-Котор Варош, Челинац-Укрина и Укрина-Клупе, Градишка-Чатрња, на подручју Приједора, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Добро Поље-Миљевина, Србац-Дервента и Клашнице-Нова Топола.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Преко моста је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита, Црквина-Модрича и Руданка-Добој због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева измијењен је режим саобраћаја.
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком. Усљед клизишта у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а на регионалном путу Прњавор-Укрина у Вијачанима отежано се вози 50 метара.
Због опасности од појаве клизишта у рејону Старог Угљевика, забрањен је саобраћај на регионалном путу Стари Угљевик-Главичице.
Привремене обуставе саобраћаја, због деминирања, актуелне су на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, каменолом "Хан Дервента" у општини Пале, затим на путном правцу Устипрача–Ново Горажде, те Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи.
У ФБиХ, због санације одбојне ограде уз магистрални пут Зеница-Добој, на дионици Доња Враца-Лијешница, возила саобраћају успорено, уз наизмјенично пропуштање. С обзиром да се ради о фреквентној дионици, могу се очекивати дуже колоне возила у оба смјера.
На магистралном путу Коњиц-Јабланица, на мосту код тунела Црнаја, у току су радови, због чега се саобраћај одвија успорено.
Због санацији коловоза на магистралном путу Јабланица-Блидиње, дионица Јабланица-Косне Луке, путничка возила до три и по тоне укупне масе возе успорено, наизмјеничним пропуштањем, а за возила изнад три и по тоне укупне масе на снази је обустава саобраћаја.
Радови су актуелни и на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима Јабланица-Прозор у насељу Мирци, Семизовац-Олово, на улазу у Читлук из правца Мостара и Јајце-Црна Ријека.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 20 до 30 минута.
До 1. октобра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до три и по тоне.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила изнад пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преусмјеравају се на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати преко граничног прелаза Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.
