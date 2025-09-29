Све више заинтересованих за курс корејског језика

Извор:
Независне
29.09.2025
07:26
Коментари:0
Филолошки факултет Универзитета у Бањалуци организује бесплатне курсеве страних језика за све заинтересоване полазнике.
На располагању су курсеви њемачког, енглеског и италијанског језика, те корејског, а пријављивање траје до 9. октобра 2025. године.
Курсеви ће се одржавати у периоду од 13. октобра до 30. јануара у просторијама Филолошког факултета, а настава је предвиђена два пута седмично у трајању од по 60 минута.
Декан Филолошког факултета Универзитета у Бањалуци Биљана Бабић казала је за "Независне новине" да се ови курсеви редовно одржавају у љетном и зимском периоду.
"На нашем факултету већ традиционално организујемо курсеве страних језика, и то у зимском и љетном семестру, а интересовање је увијек велико. Поред најзаступљенијих језика, као што су енглески, њемачки и италијански, сада нудимо и корејски језик. Само првог дана, чим смо објавили курс корејског језика, пријавило се 15 полазника, што показује да и језици који до сада нису били заступљени код нас могу привући пажњу. Разлог је, између осталог, популарност К-поп културе, К-бјути трендова и других садржаја који долазе и до наших младих људи, па тако расте и интересовање за учење корејског језика", казала је Бабићева.
Како је додала, по овом се види да мотиви за учење језика нису увијек везани за посао или науку, већ и за културу, музику или обичаје.
Свијет
Најмање четири особе погинуле, осморо рањено у пуцњави
"У прошлом, љетном семестру, највеће интересовање било је за шпански језик. Надамо се да ће и овог семестра шпански поново бити доступан, јер очекујемо долазак изворног говорника из Шпаније", казала је Бабићева.
Како је казала, што се тиче структуре полазника, најбројнији су студенти и средњошколци, али има и запослених и старијих особа које желе да усаврше знање језика.
"Разлози су различити - неки су путовали у иностранство, неки желе боље разумјети културу и људе с којима су имали контакт, а некима су мотивација музика, филм или пријатељства. У ранијим годинама знало је бити и до хиљаду пријављених полазника у једном семестру, што најбоље говори о томе колико је велико интересовање за учење страних језика", казала је Бабићева.
Како је додала, полазници све информације о курсевима могу да добију на мејл адресама, на којима се врши пријава кандидата.
Свијет
Мушкарац из БиХ избоден ножем у Њемачкој
Пријаве се примају искључиво путем електронске поште: за енглески језик на адресу курсенглеског25@гмаил.цом, за њемачки језик на адресу sonja.gajic@student.fil.unibl.org, за италијански језик на адресу natasa.vucenovic@flf.unibl.org.
Друштво
1 ч0
Друштво
10 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч0
Најновије
Најчитаније
07
51
07
47
07
43
07
39
07
33
Тренутно на програму