Мушкарац из БиХ избоден ножем у Њемачкој

Извор:

АТВ

28.09.2025

22:19

Мушкарац из БиХ избоден ножем у Њемачкој
Фото: Pixabay

Мушкарац из Босне и Херцеговине тешко је повријеђен у нападу ножем који се десио у суботу у центру Дортмунда.

Полиција и јавно тужилаштво Дортмунда саопштили су да је у питању покушај убиства.

Наиме, према првим информацијама, 56-годишњи држављанин БиХ сједио је у ресторану у Борнштрасеу, а негдје око 23.15 му је пришао још увијек непознати мушкарац и задао му неколико убода ножем у леђа.

Починилац је потом побјегао у правцу Шлезвигер штрасе, преноси портал "Независне".

Тешко повријеђени мушкарац је колима хитне помоћи превезен у болницу. Полиција сада трага за свједоцима који су били присутни или су видјели овај инцидент или који могу дати информације о непознатом починиоцу.

Тагови:

покушај убиства

napad



