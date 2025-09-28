Мушкарац из БиХ избоден ножем у Њемачкој

Извор:
28.09.2025
Мушкарац из Босне и Херцеговине тешко је повријеђен у нападу ножем који се десио у суботу у центру Дортмунда.
Полиција и јавно тужилаштво Дортмунда саопштили су да је у питању покушај убиства.
Наиме, према првим информацијама, 56-годишњи држављанин БиХ сједио је у ресторану у Борнштрасеу, а негдје око 23.15 му је пришао још увијек непознати мушкарац и задао му неколико убода ножем у леђа.
Починилац је потом побјегао у правцу Шлезвигер штрасе, преноси портал "Независне".
Тешко повријеђени мушкарац је колима хитне помоћи превезен у болницу. Полиција сада трага за свједоцима који су били присутни или су видјели овај инцидент или који могу дати информације о непознатом починиоцу.
