Лопов упао у кућу, пред очима мајке дјечаку (5) ашовом одрубио главу

28.09.2025
18:49
Коментари:0
Петогодишњи дјечак убијен је у Индији пред својом мајком када је провалник (25) упао у њихову кућу и малишану ашовом одрубио главу.
Мајка дјетета је очајнички покушала да га спасе, али је нападач насрнуо на њу и задао јој тјелесне повреде.
Након што су чули њене крике, комшије су притрчале да јој помогну.
Када су угледали двадесетпетогодишњака, брутално су га претукли.
Портпарол локалне полиције изјавио је да је провалник и убица, погледао повредама на путу до болнице.
Истрагом полиције је утврђено да је 25-годишњак нестао из своје куће четири дана прије убиства. Такође, наводно је покушао да украде предмете из једне оближње продавнице отприлике сат времена прије убиства, преноси Прототема.
