Logo

Пуцњава у цркви, објекат у пламену након инцидента

Извор:

Телеграф

28.09.2025

17:52

Коментари:

0
Пуцњава у цркви, објекат у пламену након инцидента
Фото: pexels

Више људи је упуцано након што је наоружани човјек отворио ватру у једној мормонској цркви у Мичигену.

"Активни стријелац" је циљао Цркву светаца посљедњих дана у Гранд Блану у недјељу ујутру, навела је локална полиција.

стрес-посао

Савјети

Ове три навике ће побољшати вашу продуктивност на радном мјесту

Полицијска управа општине Гранд Блан саопштила је да је "више жртава и да је стријелац ухваћен". Није јасно да ли има мртвих.

Одјељење је такође саопштило да је црква горјела након пуцњаве.

Подијели:

Тагови:

Црква

Пуцњава

Mičigen

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Из Денвера ''пријете'' Николи Јокићу?

Кошарка

Из Денвера ''пријете'' Николи Јокићу?

1 ч

0
Комбинације магнезијума и ових лијекова могу бити опасне по живот

Здравље

Комбинације магнезијума и ових лијекова могу бити опасне по живот

1 ч

0
sir, sirevi

Вицеви

Виц дана: Кило сира

1 ч

0
Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Фудбал

Тужна судбина задесила Едина Џеку

1 ч

0

Више из рубрике

Протест у Аргентини због убиства три дјевојке

Свијет

Три дјевојке силоване и убијене, све преношено на ТикТоку

1 ч

0
Дјевојчица (14) преминула након пластичне операције груди: Мајка је натјерала на интервенцију

Свијет

Дјевојчица (14) преминула након пластичне операције груди: Мајка је натјерала на интервенцију

1 ч

0
НАТО чланица хитно затворила све аеродроме

Свијет

НАТО чланица хитно затворила све аеродроме

1 ч

0
Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

Свијет

Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

01

Тежи удес у Српској: Возило избјегавало пса, у једном ауту била трудница

18

57

Централне вијести, 28.09.2025.

18

49

Лопов упао у кућу, пред очима мајке дјечаку (5) ашовом одрубио главу

18

45

Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

18

45

Аутом се закуцао у стуб у бх. граду, возило готово преполовљено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner