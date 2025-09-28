Пуцњава у цркви, објекат у пламену након инцидента

Извор:
Телеграф
28.09.2025
17:52
Више људи је упуцано након што је наоружани човјек отворио ватру у једној мормонској цркви у Мичигену.
"Активни стријелац" је циљао Цркву светаца посљедњих дана у Гранд Блану у недјељу ујутру, навела је локална полиција.
Полицијска управа општине Гранд Блан саопштила је да је "више жртава и да је стријелац ухваћен". Није јасно да ли има мртвих.
Одјељење је такође саопштило да је црква горјела након пуцњаве.
WATCH: Mormon Church remains on fire after mass shooting in Grand Blanc, Michigan.— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025
pic.twitter.com/qgMO2UTvAE
