Ове три навике ће побољшати вашу продуктивност на радном мјесту

Извор:
Кликс
28.09.2025
17:35

Уколико вам дуги попис пословних обавеза представља проблем при одласку на посао, стручњаци тврде да је онда вријеме да преиспитате свој приступ продуктивности.
Према директорици компаније "Nourished Life Coaching&Consulting" Alison Tibbs, дугорочно побољшање продуктивности захтијева добар темељ позитивних навика.
"Када људи гледају на продуктивност, често само размишљају о томе када су на послу. Ствари попут тога како започињете дан заправо имају огроман утјецај. Пречесто, успјешни људи покушавају максимизирати свој учинак жртвујући сан и радећи током паузи", каже Тибс.
Она тврди да особе које вјерују да морају радити до касно навечер или од раног јутра често долазе до изгарања. Према њеном мишљењу, брига о себи је кључ одржавања фокуса и издржљивости.
"Усавршите јутарњу рутину"
Неки од савјета које препоручује да прије свега усавршите своју јутарњу рутину.
Уколико ваше типично јутро укључује устајање из кревета и журбу на посао, тада кварите своју продуктивност.
"Већина особа жури кроз своја јутра. Само ће попити шољицу кафе и отићи и тада као да се нисте побринули за себе", казала је Тибс.
Прије него што почнете ментално рјешавати свој попис обавеза Тибс савјетује да одвојите мало времена за дисање и фокусирање. Она дан започиње медитацијом, 15 минута јоге, а затим брзом шетњом на отвореном.
"То је једноставна рутина коју бих могла радити било гдје и која се лако интегрира у мој живот. Када сједнем за свој радни сто, осјећам се спремно, ментално, емоционално и физички на добром мјесту", тврди она.
Према њеном мишљењу, идеална јутарња рутина је једноставна и одржива.
"Заштитите своје 'сате снаге'"
Осим тога, она савјетује да заштитите своје "сате снаге". Тибс истиче да већина особа постиже врхунац продуктивности неколико сати дневно, а "сати снаге" су најбоље вријеме за концентрацију на важан посао. Тибс је примијетила да се најбоље осјећа између 10 сати ујутро и поднева.
"То су времена када знате да се стварно можете фокусирати. Тада ваш мозак најбоље ради и око тога стварно можете изградити свој дан. Да бисте максимално искористили своје 'сате снаге' потребна је одређена припрема", казала је.
Она препоручује уклањање свих електронских сметњи.
"Искључите телефон, без обавијести. Такође, корисно је рашчишћавати сто и припремати све потрепштине попут уредског прибора. Стварате тај тренутак да будете супер продуктивни", појаснила је.
"Научите управљати приоритетима"
Тибс даље истиче да је једна од њених омиљених изрека да "људи немају проблем с управљањем временом, већ имају проблем с управљањем приоритетима". Према њеном мишљењу, високо продуктивни људи тачно знају на чему би требали радити сваки дан.
"Ваши задаци које треба обавити су они који ће покренути ствари напријед и ту вам је потребно највише енергије, времена и пажње. Све остале задатке треба препустити другима или их потпуно уклонити с пописа обавеза. Они који су већ успјели, могу макнути из својих обавеза све што није њихов задатак који требају обавити и једноставно се фокусирати", казала је.
