Ова јесења навика може бити веома штетна: Влага и буђ се створе у просторији за час

Извор:
Крстарица
28.09.2025
16:37
Коментари:0
Кад захлади, већина нас инстинктивно затвара све прозоре, спушта ролетне и пали гријање – мислећи да тако чувамо топлоту и штедимо. Али управо та навика ствара влагу, кондензацију и у најгорем случају – буђ.
Влага се не види одмах, али се осјећа. Прозори се магле, зидови постају хладни, а у ћошковима почиње да се појављује тамна сјенка. И све то јер смо, у жељи да буде топло и удобно, заборавили на ваздух.
Сцена
Шокантан видео: Српска ријалити звијезда се пијана ваљала по путу
Затварање прозора и недостатак провјетравања задржавају влагу у простору.
Кад не провјетравамо, ваздух у кући постаје засићен влагом из дисања, кувања, сушења веша. Та влага се лијепи за хладне површине – прозоре, зидове, намјештај. И ту почиње проблем.
Кондензација = први знак да нешто не штима. Ако ти се прозори магле чим упалиш гријање, то је знак да је ваздух превише влажан.
Ево шта можеш да урадиш одмах, без великих трошкова:
-Провјетравај бар два пута дневно – чак и кад је хладно, отвори прозор на 5–10 минута.
Друштво
У Бањалуци обиљежавање Свјетског дана срца
-Не суши веш у затвореној соби – ако мораш, отвори прозор док се суши.
-Користи аспиратор док куваш – пара из кухиње брзо пуни простор влагом.
-Не прекривај радијаторе – циркулација топлог ваздуха помаже да се влага не задржава.
-Постави посуду са сољу или содом бикарбоном – упијају вишак влаге из ваздуха.
Ако примјетиш сљедеће, вријеме је за акцију:
-Прозори се магле чим упалиш гријање
Сцена
Драгана Мирковић донирала цијели свој хонорар удружењу из БиХ
-Одјећа у ормару има мирис на влагу
-Зидови у ћошковима мијењају боју
-Осјећаш тежак, устајао ваздух
-Појављује се буђ иза намјештаја.
Не игнориши ове знакове. Влага не само да штети зидовима и намјештају, већ може утицати и на здравље — посебно код дјеце и старијих.
Да би ти кућа била топла, али здрава, не смијеш заборавити на ваздух. Јесен доноси влагу, али ти можеш да је држиш под контролом.
Регион
Младенци утучени након трагедије на свадби: Преминула жена била младожењина сестра од стрица
Запамти:
-Провјетравање је обавезно, чак и кад је хладно
-Влага долази из свакодневних активности – дисања, кувања, сушења веша
-Буђ не настаје преко ноћи, али кад се појави, тешко се уклања
-Мали трикови помажу – со, сода, аспиратор, отворени прозори.
Сцена
56 мин0
Република Српска
59 мин0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
12
17
11
17
03
17
02
16
57
Тренутно на програму