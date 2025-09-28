Logo

Ова јесења навика може бити веома штетна: Влага и буђ се створе у просторији за час

Извор:

Крстарица

28.09.2025

16:37

Влага прозор стакло
Фото: Pixabay

Кад захлади, већина нас инстинктивно затвара све прозоре, спушта ролетне и пали гријање – мислећи да тако чувамо топлоту и штедимо. Али управо та навика ствара влагу, кондензацију и у најгорем случају – буђ.

Влага се не види одмах, али се осјећа. Прозори се магле, зидови постају хладни, а у ћошковима почиње да се појављује тамна сјенка. И све то јер смо, у жељи да буде топло и удобно, заборавили на ваздух.

Како јесења навика затворених прозора ствара влагу

Затварање прозора и недостатак провјетравања задржавају влагу у простору.

Кад не провјетравамо, ваздух у кући постаје засићен влагом из дисања, кувања, сушења веша. Та влага се лијепи за хладне површине – прозоре, зидове, намјештај. И ту почиње проблем.

Кондензација = први знак да нешто не штима. Ако ти се прозори магле чим упалиш гријање, то је знак да је ваздух превише влажан.

Како да спријечиш влагу у кући током јесени

Ево шта можеш да урадиш одмах, без великих трошкова:

-Провјетравај бар два пута дневно – чак и кад је хладно, отвори прозор на 5–10 минута.

-Не суши веш у затвореној соби – ако мораш, отвори прозор док се суши.

-Користи аспиратор док куваш – пара из кухиње брзо пуни простор влагом.

-Не прекривај радијаторе – циркулација топлог ваздуха помаже да се влага не задржава.

-Постави посуду са сољу или содом бикарбоном – упијају вишак влаге из ваздуха.

Како да знаш да ти је кућа превише влажна

Ако примјетиш сљедеће, вријеме је за акцију:

-Прозори се магле чим упалиш гријање

-Одјећа у ормару има мирис на влагу

-Зидови у ћошковима мијењају боју

-Осјећаш тежак, устајао ваздух

-Појављује се буђ иза намјештаја.

Не игнориши ове знакове. Влага не само да штети зидовима и намјештају, већ може утицати и на здравље — посебно код дјеце и старијих.

Домаћинска навика која тражи корекцију

Да би ти кућа била топла, али здрава, не смијеш заборавити на ваздух. Јесен доноси влагу, али ти можеш да је држиш под контролом.

Запамти:

-Провјетравање је обавезно, чак и кад је хладно

-Влага долази из свакодневних активности – дисања, кувања, сушења веша

-Буђ не настаје преко ноћи, али кад се појави, тешко се уклања

-Мали трикови помажу – со, сода, аспиратор, отворени прозори.

