Како правилно замрзнути поврће за зиму?

28.09.2025
13:13
Коментари:0
Доласком јесени многи већ размишљају како сачувати богатство свјежег поврћа и имати га при руци током хладнијих мјесеци.
Замрзавање је један од најбољих начина за то - једноставно је, практично и чува већину храњивих материја.
Свијет
Са брода пуцао на бар на отвореном: Погинуле три особе, више њих рањено
Али, да би поврће и након неколико мјесеци у замрзивачу било укусно и квалитетно, важно је знати неколико трикова.
У замрзивач се ставља само најбоље - бирајте поврће које је свјеже, чврсто и без оштећења.
Оно што је већ "на измаку" неће се чудом поправити замрзавањем.
Већину поврћа потребно је кратко прокувати или прелити кипућом водом, односно бланширати, прије замрзавања.
На тај начин заустављају се ензими који узрокују кварење и губитак боје и окуса.
Градови и општине
"Килограм сјемена важнији од килограма злата"
Након бланширања, поврће одмах пребаците у хладну воду да се процес кувања заустави.
Замрзавајте поврће у мањим порцијама - таман онолико колико вам треба за једно кување.
Тако ћете избјећи поновно одмрзавање и замрзавање, што нарушава квалитет.
Специјалне врећице или чврсто затворене посуде спречавају настанак леда и губитак окуса.
Притом истисните што је више могуће ваздуха из врећице како би поврће дуже остало свјеже.
Регион
Сарајлија осуђен у Црној Гори на 60 дана затвора због вријеђања полицајаца
На сваку врећицу ставите етикету са називом и датумом замрзавања.
Тако ћете увијек знати што имате у замрзивачу и колико дуго стоји. Већину поврћа најбоље је искористити у периоду од 10 до 12 мјесеци.
- Грашак и махуне замрзавају се одлично након бланширања.
- Паприке можете нарезати на тракице и замрзнути сирове - спремне су за вок или пицу без претходне обраде.
Економија
Стижу ли радницима у Њемачкој гори или бољи услови рада?
- Тиквице се најбоље замрзавају нарезане и бланширане, док кромпир није захвалан јер промијени текстуру.
- Блитву и шпинат најбоље је кратко прокувати, оциједити и замрзнути у куглицама или плочицама.
Већина поврћа не треба се одмрзавати унапријед - убаците га директно у лонац или таву. Тако ћете сачувати текстуру и боју.
Правилно замрзавање поврћа штеди вријеме, новац и чува здравље - јер домаћа мрква или блитва из замрзивача у јануару вриједи више од било које увезене.
Здравље
Ови витамини су најбољи савезници у борби против прехладе и грипа
А уз мало организације, замрзивач може постати права мала ризница витаминског блага, преноси далматинскипортал.хр.
Свијет
31 мин0
Занимљивости
36 мин0
Свијет
40 мин0
Градови и општине
6 мин0
Савјети
10 ч0
Савјети
18 ч0
Савјети
19 ч0
Савјети
21 ч0
Најновије
Најчитаније
13
13
13
12
13
07
13
06
13
00
Тренутно на програму