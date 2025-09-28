Logo

Како правилно замрзнути поврће за зиму?

28.09.2025

13:13

Како правилно замрзнути поврће за зиму?

Доласком јесени многи већ размишљају како сачувати богатство свјежег поврћа и имати га при руци током хладнијих мјесеци.

Замрзавање је један од најбољих начина за то - једноставно је, практично и чува већину храњивих материја.

Али, да би поврће и након неколико мјесеци у замрзивачу било укусно и квалитетно, важно је знати неколико трикова.

1. Бирајте свјеже и здраво поврће

У замрзивач се ставља само најбоље - бирајте поврће које је свјеже, чврсто и без оштећења.

Оно што је већ "на измаку" неће се чудом поправити замрзавањем.

2. Бланширање је кључ

Већину поврћа потребно је кратко прокувати или прелити кипућом водом, односно бланширати, прије замрзавања.

На тај начин заустављају се ензими који узрокују кварење и губитак боје и окуса.

Након бланширања, поврће одмах пребаците у хладну воду да се процес кувања заустави.

3. Сложите мање порције

Замрзавајте поврће у мањим порцијама - таман онолико колико вам треба за једно кување.

Тако ћете избјећи поновно одмрзавање и замрзавање, што нарушава квалитет.

4. Користите врећице и посуде за замрзавање

Специјалне врећице или чврсто затворене посуде спречавају настанак леда и губитак окуса.

Притом истисните што је више могуће ваздуха из врећице како би поврће дуже остало свјеже.

5. Не заборавите означити

На сваку врећицу ставите етикету са називом и датумом замрзавања.

Тако ћете увијек знати што имате у замрзивачу и колико дуго стоји. Већину поврћа најбоље је искористити у периоду од 10 до 12 мјесеци.

6. Посебна правила за различито поврће

- Грашак и махуне замрзавају се одлично након бланширања.

- Паприке можете нарезати на тракице и замрзнути сирове - спремне су за вок или пицу без претходне обраде.

- Тиквице се најбоље замрзавају нарезане и бланширане, док кромпир није захвалан јер промијени текстуру.

- Блитву и шпинат најбоље је кратко прокувати, оциједити и замрзнути у куглицама или плочицама.

7. Одмрзавање с мјером

Већина поврћа не треба се одмрзавати унапријед - убаците га директно у лонац или таву. Тако ћете сачувати текстуру и боју.

Правилно замрзавање поврћа штеди вријеме, новац и чува здравље - јер домаћа мрква или блитва из замрзивача у јануару вриједи више од било које увезене.

А уз мало организације, замрзивач може постати права мала ризница витаминског блага, преноси далматинскипортал.хр.

