Стижу ли радницима у Њемачкој гори или бољи услови рада?

28.09.2025
12:56
Коментари:0
Једна од двије компаније у Њемачкој жели 48-сатну радну седмицу. Многи послодавци позитивно поздрављају овај план.
Промјена Закона о радном времену намијењена је компанијама и радницима како би се понудила већа флексибилност. Истраживање показује да велике фирме, посебно, поздрављају реформу, која би омогућила радне дане дуже од дванаест сати. Међутим, стручњаци истичу негативне посљедице.
Здравље
Ови витамини су најбољи савезници у борби против прехладе и грипа
Њемачка влада жели увести седмично ограничење од 48 сати умјесто дневног максимума. Како пишу њемачки медији, нису сви одушевљени овом планираном реформом. Док стручњаци упозоравају на здравствене ризике, радници се боје смањене равнотеже између пословног и приватног живота.
Прије је закон прописивао максимално радно вријеме од осам сати дневно. Максимално десет сати било је допуштено само у изузетним случајевима. Седмично ограничење од 48 сати могло би понудити већу флексибилност у будућности.
Они који раде дуже сате требали би моћи надокнадити сате неки други дан. Политичари из ЦДУ/ЦСУ и СПД вјерују да би то могло ублажити недостатак квалификованих радника.
Захваљујући флексибилнијим прописима, компаније би требале моћи боље реаговати на вршна оптерећења. Радници би такође имали више времена за бригу о дјеци или уздржаваним рођацима.
Занимљивости
Овај хороскопски знак када заволи, то је без задршке
Према истраживању које је спровела компанија за људске ресурсе Рандстад у сарадњи с Ифо институтом, 50 одсто компанија у Њемачкој подржава реформу.
Међутим, стопа одобравања знатно варира зависно о величини компаније. Примјера ради, 72 одсто великих фирми с више од 500 запослених поздравило би максимално седмично радно вријеме, у поређењу са само 42 одсто малих компанија.
Овдје готово свака пета компанија (18 одсто) сматра то питање небитним. Поређења ради, то каже само 6 одсто великих фирми.
Друштво
Земљотрес у БиХ
Радно вријеме темељено на повјерењу, посебно, чини се да игра кључну улогу у одређивању одобрења. Тамо гдје радници могу флексибилније организовати своје радно вријеме, седмично ограничење се позитивније доживљава.
У тим компанијама, 60 одсто анкетираних фирми подржало би реформу Закона о радном времену, док је одобрење само 42 одсто у компанијама с фиксним радним временом, преноси "Феникс-Магазин".
Здравље
30 мин0
Свијет
32 мин0
Занимљивости
37 мин0
Свијет
41 мин0
Економија
22 ч1
Економија
23 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
13
13
12
13
07
13
06
13
00
Тренутно на програму