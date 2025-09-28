Ови витамини су најбољи савезници у борби против прехладе и грипа

Извор:
Почела је сезона прехлада и грипа, а витамини играју кључну улогу у јачању природних одбрамбених механизама организма, док се посебно издвајају витамини Ц, А и Е.
Цитрусно воће, паприка, киви и парадајз обилују витамином Ц, који стимулише производњу бијелих крвних зрнаца и помаже у бржем опоравку од инфекција.
Истовремено, листнато поврће попут спанаћа и кеља, као и орашасти плодови, обезбјеђују витамине А и Е, снажне антиоксидансе који штите ћелије од оштећења и одржавају имунитет у равнотежи.
Витамин Ц представља најважнијег савезника у јачању имунитета и заштити организма од сезонских инфекција, а може се пронаћи у широком спектру намирница. Најпознатији извори су цитруси попут наранџе, лимуна, грејпфрута и мандарина, али једнако снажан ефекат имају и црвена паприка и парадајз, који се лако уклапају у свакодневну исхрану.
Егзотично воће као што су киви, папаја и манго доноси освјежавајући укус и обиље витамина, док лиснато поврће попут спанаћа, кеља и броколија додатно доприноси балансу исхране. Уз то, бобичасто воће – јагоде, малине и боровнице – обезбјеђује снажну дозу антиоксиданаса који заједно са витамином Ц чувају ћелије од оштећења и помажу тијелу да остане снажно и отпорно.
Бијели лук, ђумбир и куркума од давнина су познати као природни лијекови захваљујући својим антиинфламаторним и антимикробним својствима.
Ове намирнице помажу тијелу да се избори са инфекцијама, ублажавају симптоме прехладе и подстичу бржи опоравак. Додавање свјежег бијелог лука у оброк или шоља топлог напитка са ђумбиром и куркумом могу представљати једноставан, а ефикасан начин да се ојача отпорност и спријечи ширење вируса.
Масна риба попут лососа и туне, богата омега-3 масним киселинама, доприноси смањењу упалних процеса у организму и јача рад бијелих крвних зрнаца.
Поред тога, авокадо и маслиново уље пружају здраве масти које омогућавају апсорпцију витамина растворљивих у мастима, а интегралне житарице и махунарке додатно подржавају имунитет захваљујући влакнима и протеинима.
Комбинација ових намирница у исхрани помаже тијелу да изгради снажан и стабилан одбрамбени систем.
