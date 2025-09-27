Доктор открио рецепт за чишћење масне јетре

Извор:
Многи мисле да први орган који "реагује" на лошу исхрану јесте стомак. Истина, али јетра ради много комплекснији посао и прва трпи. Лош стил живота, пуно слаткиша, алкохол, пестициде у храни и непажња према тијелу лако заврше као масна јетра. И није то нека ситница коју ћете одмах осјетити. Ово је тихи проблем који се вуче и онда експлодира.
Познати српски нутрициониста Предраг Ненадић објаснио је на телевизији шта се догађа и како треба да једемо да бисмо је почели чистити.
"Масна јетра је масовна болест. Она се тако не третира, зато је многи зову, прије свега љекари, тиха болест. Она се у првој фази, у фази настајања нема симптоме који вас опомињу да је имате, нити вас шта боли, нити осјећате да је имате. Када дође у озбиљнију фазу, може да пријети да пређе у цирозу, то је онда јако озбиљно, велика смртност је у свијету од проблема масне јетре. Масна јетра углавном настаје од гојазности, код људи који имају шећерну болест, код алкохоличара, код оних који пију пуно лијекова, код оних који су имали хепатитис Ц или неке друге вирусе, код повећаних бактерија у цријевима… јавља се и код оних који пију пуно кафе и конзумирају много шећера".
Ненадић истиче да јетра производи масноћу да би се заштитила од токсина и лоше исхране. То је одговор тијела на наше неодговорно понашање према себи.
"Масна јетра сматра се онда када она пређе 5%. Масна јетра је одговор организма на наше неодговорно понашање према самом себи. Јетра се брани тако од неправилне исхране, од уношења пуно пестицида, од уношења алкохола… она се брани тако што производи масноћу да би заштитила себе".
У поодмаклој фази ствари постају озбиљне и болне. Ненадић не преувеличава, набраја директно шта слиједи кад се проблем занемари:
"Када је већ узела озбиљног маха, када пријети, то су болови у јетри, увећана јетра, болови испод десних ребара, затим свраб, жутило по лицу, по кожи, код тежих случајева ту је вртоглавица, губљење разума".
А терапија? Нема чаробног лијека из апотеке који ће све ријешити преко ноћи. "Најадекватнија терапија за масну јетру је правилна исхрана. Да уносите пуно влакана, да не једете пржену храну, да не једете поховану храну, да избјегавате трансмасти, да једете доста орашастих производа, да једете лана, да једете воћа, поврћа, свјежег. То је рецепт како треба да се чисти јетра. Јетра се чисти дуго и стрпљиво, али мора да се ради, јер то је једини начин да опстанемо".
