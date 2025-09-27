Позната пјевачица преминула након пада са балкона

Извор:
Телеграф
27.09.2025
20:57
Коментари:0
Позната турска пјевачица Ђулу (51) трагично је преминула након што је пала са балкона своје куће.
Вијест је потврдио њен аранжер Мустафа Арапоглу, док је породица одмах демантовала гласине о самоубиству.
Пјевачицин син истакао је да је ријеч о несрећном случају и најавио да ће информације о сахрани бити објављене путем Инстаграма.
Сцена
Пјевачица сломљена због Халида Бешлића: ''Другачије не може..''
Како преносе турски медији, трагични догађај одиграо се у раним јутарњим часовима, око 3 сата послије поноћи. Ђулу је сједила на балкону свог стана на шестом спрату у друштву кћерке и пријатељице када је изненада изгубила свијест и пала. Нажалост, позната умјетница је преминула на лицу мјеста.
Ђулу, рођена 1973. године у Истанбулу, имала је тешко дјетињство, а каријеру је започела још као тинејџерка наступајући у ноћним клубовима и салама за вјенчања.
Хроника
Драма у БиХ: Двојица шумара, отац и син, напали цијелу породицу - све гледала малољетна дјеца
Током година, постала је једна од најпознатијих и најомиљенијих пјевачица, остављајући неизбрисив траг на музичкој сцени.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
11
22
10
22
07
21
54
21
48
Тренутно на програму