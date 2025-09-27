Logo

Позната пјевачица преминула након пада са балкона

Телеграф

27.09.2025

20:57

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Позната турска пјевачица Ђулу (51) трагично је преминула након што је пала са балкона своје куће.

Вијест је потврдио њен аранжер Мустафа Арапоглу, док је породица одмах демантовала гласине о самоубиству.

Пјевачицин син истакао је да је ријеч о несрећном случају и најавио да ће информације о сахрани бити објављене путем Инстаграма.

Како преносе турски медији, трагични догађај одиграо се у раним јутарњим часовима, око 3 сата послије поноћи. Ђулу је сједила на балкону свог стана на шестом спрату у друштву кћерке и пријатељице када је изненада изгубила свијест и пала. Нажалост, позната умјетница је преминула на лицу мјеста.

Ђулу, рођена 1973. године у Истанбулу, имала је тешко дјетињство, а каријеру је започела још као тинејџерка наступајући у ноћним клубовима и салама за вјенчања.

Током година, постала је једна од најпознатијих и најомиљенијих пјевачица, остављајући неизбрисив траг на музичкој сцени.

