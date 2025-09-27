Logo

Разбијена међународна мрежа: Прали новац и шверцовали злато на Косово и у Турску

Извор:

СРНА

27.09.2025

19:11

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Француска и италијанаска полиција разбиле су огромну међународну мрежу која се бавила прањем новца тако што је доносила веома велике суме готовине у Италију, претварала их у злато и даље га шверцовала на Косово и Метохију и у Турску.

Канцеларија тужиоца у Марсеју саопштила је да су припадници француске Жандармерије и италијанске финансијске полиције разбили међународну организацију која је од октобра 2024. до августа 2025. године прикупила више од 30 милиона евра како би их опрала.

Гласање - избори- гласачки листић

Република Српска

Истраживања јавног мнења о предсједничким изорима у Српској

Тужилаштво је почетком јануара покренуло истрагу због оптужби за прање новца и криминалну завјеру, за шта се може изрећи казна од 10 година затвора, пренијела је телевизија БФМ.

Истрагу је отворила и финансијска полиција у Милану, која је пратила активности велике криминалне организације са сједиштем у Милану која се бавила прањем новца.

Истрага је открила огромну међународну мрежу која је доносила веома велике суме готовине у Италију, претварала их у злато и даље га шверцовала на Косово и Метохију и у Турску, навела је француска телевизија.

Новац је прикупљан у Француској, затим пребациван до Италије у возилима са посебним бункерима у којима је скриван.

Новац је прикупљан и пребациван једном седмично, претежно у Марсеју и околини, али и у Лиону, Паризу и Италији.

Alkohol pijanac

Свијет

Најмање 25 мртвих због лажне вотке, ухапшена васпитачица

Истрагом у Француској, у којој је учествовало стотињак припадника полиције из Париза, Стразбура и полицијске станице у Шамберију, као и жандармерије, откривена је истовремено мрежа сакупљача и шверцера дроге који су били директно повезани са криминалном организацијом ДЗ Мафија из Марсеја.

У оквиру операције спроведене 7. септембра, ухапшено је седам особа, након што је откривен конвој између Италије и Шпаније, а том приликом је заплијењено 55 килограма 24-каратног злата у облику полуга од по једног килограма, те више од 2.400.000 евра у готовини.

илу-радијатор-02092025

Савјети

Трик од само 3КМ који вам може смањити рачун за гријање

У другој операцији, спроведеној 23. септембра, у Марсеју и региону Буш ди Рон, као и у Италији, полиција је ухапсила осам лица у Француској и једно у Милану, на основу европског налога за хапшење.

Подијели:

Таг:

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић данас прославља рођендан, многи не вјерују када чују колико има година

1 ч

0
Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе

Свијет

Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе

1 ч

0
Банка затвара све банкомате до краја мјесеца

Свијет

Банка затвара све банкомате до краја мјесеца

1 ч

0
Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце

Свијет

Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце

1 ч

0

Више из рубрике

Најмање 25 мртвих због лажне вотке, ухапшена васпитачица

Свијет

Најмање 25 мртвих због лажне вотке, ухапшена васпитачица

1 ч

0
Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе

Свијет

Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе

1 ч

0
Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце

Свијет

Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце

1 ч

0
Банка затвара све банкомате до краја мјесеца

Свијет

Банка затвара све банкомате до краја мјесеца

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

20

Трамп наредио ново распоређивање војске

20

08

Љекари се боре за живот брутално претученог мушкарца: Нападач ухапшен убрзо након напада

19

55

Једноставни начини да спријечите јесење опадање косе

19

50

Лавров упозорио ЕУ и НАТО на одлучан одговор Москве у случају агресије

19

49

Евролига приоритет за КК Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner