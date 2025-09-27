Разбијена међународна мрежа: Прали новац и шверцовали злато на Косово и у Турску

Извор:
СРНА
27.09.2025
19:11
Коментари:0
Француска и италијанаска полиција разбиле су огромну међународну мрежу која се бавила прањем новца тако што је доносила веома велике суме готовине у Италију, претварала их у злато и даље га шверцовала на Косово и Метохију и у Турску.
Канцеларија тужиоца у Марсеју саопштила је да су припадници француске Жандармерије и италијанске финансијске полиције разбили међународну организацију која је од октобра 2024. до августа 2025. године прикупила више од 30 милиона евра како би их опрала.
Тужилаштво је почетком јануара покренуло истрагу због оптужби за прање новца и криминалну завјеру, за шта се може изрећи казна од 10 година затвора, пренијела је телевизија БФМ.
Истрагу је отворила и финансијска полиција у Милану, која је пратила активности велике криминалне организације са сједиштем у Милану која се бавила прањем новца.
Истрага је открила огромну међународну мрежу која је доносила веома велике суме готовине у Италију, претварала их у злато и даље га шверцовала на Косово и Метохију и у Турску, навела је француска телевизија.
Новац је прикупљан у Француској, затим пребациван до Италије у возилима са посебним бункерима у којима је скриван.
Новац је прикупљан и пребациван једном седмично, претежно у Марсеју и околини, али и у Лиону, Паризу и Италији.
Истрагом у Француској, у којој је учествовало стотињак припадника полиције из Париза, Стразбура и полицијске станице у Шамберију, као и жандармерије, откривена је истовремено мрежа сакупљача и шверцера дроге који су били директно повезани са криминалном организацијом ДЗ Мафија из Марсеја.
У оквиру операције спроведене 7. септембра, ухапшено је седам особа, након што је откривен конвој између Италије и Шпаније, а том приликом је заплијењено 55 килограма 24-каратног злата у облику полуга од по једног килограма, те више од 2.400.000 евра у готовини.
У другој операцији, спроведеној 23. септембра, у Марсеју и региону Буш ди Рон, као и у Италији, полиција је ухапсила осам лица у Француској и једно у Милану, на основу европског налога за хапшење.
