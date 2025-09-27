Logo

Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе

АТВ

27.09.2025

18:48

Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је да је издао наредбу министру одбране Питу Хегсету да обезбиједи трупе за заштиту америчког града Портланда и објеката Америчке служба за имиграцију и царинску контролу (ИЦЕ) од покрета Антифа.

Он је покрет Антифа раније означио као терористичку организацију.

"На захтејв министарке за националну безбједност, Кристи Ноем, наређујем секретару одбране Питу Хегсету да обезбиједи све неопходне трупе за одбрану ратом разореног Портланда и свих наших опкољених објеката ИЦЕ од напада Антифе и других домаћих терориста. Такође одобравам употребу пуне силе ако је потребно", написао је он на својој платформи Трут Сошал.

Трамп је у понедјељак потписао посебну извршну наредбу којом се љевичарски антифашистички покрет, познат као Антифа, проглашава "домаћом терористичком организацијом" и запријетио да ће истражити и кривично гонити оне који је финансијски подржавају.

Антифа се генерално не сматра јединственом, званичном организацијом са централизованом структуром, званичним вођством или формалним чланством.

Умјесто тога, стручњаци и органи реда широко описују Антифу као децентрализовани покрет или идеологију која обухвата широк спектар аутономних, лабаво повезаних група и појединаца који се противе фашизму, расизму и другим облицима крајње десничарског екстремизма.

Важно је напоменути да, иако је предсједник САД потписао извршну наредбу којом се Антифа означава као "домаћа терористичка организација", правни стручњаци су довели у питање законитост и ефикасност ове одлуке, јер амерички закон нема формални механизам за означавање искључиво домаћих група као терористичких организација, а именовање идеологије или покрета "терористичком организацијом" се сматра проблематичним.

