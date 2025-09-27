Logo

Лавров: Русија се залаже за принцип суверене једнакости држава

СРНА

27.09.2025

18:30

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Русија се залаже за принцип суверене једнакости држава и не дијели свијет на пријатеље и странце, изјавио је министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Коријен проблема су непрестани покушаји да се свијет подијели на пријатеље и странце, на демократије и аутократије, на цвјетајуће баште и џунгле, на оне који су за столом и оне који су 'на менију'", упозорио је Лавров.

Он је истакао да се Русија залаже за беспоговорно придржавање принципа једнакости.

"То је гаранција да ће све земље моћи да заузму своје право мјесто у свјетском поретку, без обзира на своју војну моћ, становништво, величину територије и економије", рекао је Лавров током свог обраћања Генералној скупштини УН.

Он је додао да груба кршења принципа суверене једнакости држава поткопавају вјеру у правду и доводе до криза и сукоба.

Сергеј Лавров

