Зоран Милановић има само једну жељу за златну рибицу

Агенције

27.09.2025

18:17

Предсједник Републике Зоран Милановић у петак навече посјетио је чланове хрватске заједнице у савезној држави Минесоти, гдје је у пригодном обраћању истакао важност разборитог приступа у свјетској политици, али и спремност на нове изазове.

“У данашњем свијету пуном сукоба и нејасноћа, у олујном времену свјетске политике требамо пловити мирно, разборито, с јасном визијом и не истицати се превише. Али, исто тако морамо се припремити и прилагодити новом окружењу, новим изазовима — приовредним, миграцијским и свим осталима. Ја бих их радије назвао изазовима него пријетњама јер то једноставно јесте тако”, поручио је Милановић окупљенима у Сент Полу.

Он је нагласио како је Хрватска преоптерећена историјом те како јој сада требају мир и предвидљивост и истакао да би од златне рибице, да може, пожелио само једну жељу.

“Ми у Хрватској преоптерећени смо историјом. Имали смо довољно историје и сада нам требају деценије мира и предвидљивости. Кад бих добио прилику од златне рибице тражити да ми испуни једну жељу, за своју земљу бих пожелио предвидљивост и досаду у наредних десет, двадесет, тридесет година”, рекао је Милановић коментаришући актуелну свјетску ситуацију.

