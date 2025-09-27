Дражен Келеминец запалио заставу у Загребу

Извор:
27.09.2025
Испред сједишта СДП-а на загребачком Иблеровом тргу у суботу је одржан протест због покушаја забране поздрава "За дом спремни".
Окупило се девет демонстраната, а предводио их је Дражен Келеминец, предсједник Аутохтоне - Хрватске странке права.
Келеминец је СДП упоредио с ХДЗ-ом и назвао их "комунистичком, бољшевичком странком" која и данас пати за Југославијом.
Рекао је да су се окупили јер предсједник СДП-а Синиша Хајдаш Дончић тражи да се кажњавају и затварају сви који величају усташки и четнички покрети.
"Али заборавио је он на комунистичке знакове", рекао је.
"Комунисти, под новим називом антифашисти желе укинути демократију у Хрватској, желе увести тоталитарни систем у Хрватској", рекао је Келеминец након чега му је престао радити микрофон.
Након тога је додао да СДП предлаже казне од шест мјесеци до шест година затвора.
Келеминец се питао и зашто СДП-у смета обавезни војни рок ако су они у Југославији морали ићи у војску на 15 мјесеци.
Запалио заставу након неколико покушаја
"Не желе они да ми бранимо домовину Хрватску, зато им смета наш поздрав 'За дом спремни'. Шта има лоше у том поздраву? Зар нисам ја спреман бранити свој дом и кућу? Зашто им смета тај поздрав? Смета им зато што не воле Хрватску, што су били против Хрватске и пате за Југославијом", наставио је Келеминец.
"Супротставићемо вам се на све могуће начине, неће вам проћи ваша Шугославија", рекао је.
Након говора, Келеминец је у руке узео малу заставу Социјалистичке републике Хрватске.
"Под тим ознакама убијали су се Хрвати у Вуковару. СДП не жели да се кажњава ова ознака. Ова ознака је тоталитарни режим, ова ознака је крвава петокрака звијезда убијања Хрвата. Ово овако завршава", рекао је Келеминец и покушао упаљачем запалити заставицу.
Требало му је неколико покушаја и помоћ демонстранта који је придржао заставу.
