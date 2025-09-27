У Словенији отворена расправа о изласку из ЕУ и НАТО

Logo

Фото: Pexels

Посланик Дејан Калох и Андреј Шишко представили су политичку иницијативу "SLOEXIT", којом заговарају излазак Словеније из Европске уније, а отворено доводе у питање и чланство у НАТО.

Словенија би у наредним мјесецима могла да се суочи са жестоком политичком расправом о чланству у ЕУ и НАТО. Независни посланик и предсједник странке Суверени, Дејан Калох, и председник странке Уједињена Словенија, Андреј Шишко, представили су политичку акцију "SLOEXIT", којом предлажу излазак из Европске уније, а истовремено отварају и расправу о изласку из НАТО, преносе Словенске новине.

Калох је приликом представљања акције рекао да је главни разлог за иницијативу мигрантски пакт, који ће ступити на снагу наредне године. Међу разлозима је навео и финансијски аспект.

"Словенија се не сме покорити механизму који представља стални притисак на наш социјални систем и безбједност. Словеначки порески обвезници раде за Брисел, док код куће немамо довољно новца за здравство, школство, пензије и младе породице", упозорио је он, преноси Мондо.

Био је критичан и према санкцијама и војним издацима које, по његовом мишљењу, ЕУ и НАТО намећу државама чланицама.

Бањалука

Друштво

Какво нас вријеме данас очекује?

"Присиљавају нас да подржавамо туђе ратове и да повећавамо војне издатке - рекао је Калох.

Због тога странка Суверени подржава оснивање одбрамбене компаније Довос, која би развијала домаћу индустрију и отварала радна места. Словеначки економиста и признати стручњак Матеј Лаховник против је изласка из НАТО.

"То би био пуцањ у сопствено кољено", изјавио је он.

С њим се сложио и стручњак за одбрану Клемен Грошељ, који сматра да "зрела политика с таквим предлогом уопште не би изашла у јавност". Предсједник Уједињене Словеније, Андреј Шишко, међу разлозима за излазак је навео и све већи удио имиграната у Словенији и позиве на разоружавање.

"Такви позиви, које заговарају неке невладине организације, су неуставни јер нам одузимају право на одбрану домовине", био је оштар.

Александар Вучић-24092025

Србија

Вучић: Србија добро мјесто за сусрет Трампа и Путина

Странке су том приликом најавиле формирање националног блока, заједничке листе за наредне парламентарне изборе. За сарадњу ће позвати све који се залажу за "патриотску политику" и излазак из ЕУ и НАТО.

Словенија је о чланству у ЕУ и НАТО одлучивала у марту 2003. године, када је за улазак у ЕУ гласало чак 89,64 одсто бирача, а за улазак у НАТО 66,08 одсто бирача.

