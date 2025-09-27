Какво нас вријеме данас очекује?

Извор:
АТВ
27.09.2025
08:50
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) први дио дана биће претежно облачно, мјестимично с росуљом, биће све више сунчаних периода, а послије подне развој облачности од југозапада ка истоку, који ће условити пролазну кишу или пљусак с грмљавином.
У Херцеговини већи дио дана сунчаније. Увече и у наредној ноћи наоблачење од југозапада, прво у Крајини, које ће се ширити ка свим крајевима, а понегдје је могућа пролазна киша или пљусак, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Вјетар слаб до умјерен углавном северних смјерова.
Максимална температура ваздуха од 18 степени на југозападу до 25 на југу, у вишим предјелима на западу од 16 степени Целзијусових.
Јутрос је у Српској и ФБиХ умјерено до претежно облачно вријеме, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Локално око ријека и по котлинама пролазна јутарња магла.
Температура измјерена у 8.00 часова: Гацко седам, Хан Пијесак и Мраковица 11, Билећа, Калиновик, Сребреница, Соколац и Добој 12, Мркоњић Град и Бијељина 13, Рудо, Шипово, Нови Град, Зеница, Бугојно, Бањалука и Требиње 14, Рибник, Фоча, Вишеград, Приједор и Мостар 15.
