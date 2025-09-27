Logo

Немају сви право: Стиже једнократна помоћ за хиљаде пензионера у БиХ

АТВ

27.09.2025

07:00

0
Пензионери са подручја Тузланског кантона који примају најнижу пензију добиће једнократну помоћ од по стотину конвертибилних марака.

На сједници Владе ТК одобрен је пренос 3.838.300 Федералном заводу ПИО/МИО Мостар за исплату једнократне новчане помоћи у износу од по 100 КМ за пензионере са подручја Тузланског кантона са најнижом пензијом.

Једнократна помоћ Владе ТК осигурана је за 38.383 пензионера са најнижом пензијом са подручја Тузланског кантона, односно оних који примају личне или породичне пензије и чија укупна пензијска примања не прелазе износ од 599,28 КМ.

Право на једнократну помоћ припада корисницима пензије који су затечени у исплати пензија за мјесец август 2025. године, осим корисника пензије којим ће право на исплату пензије престати до обраде пензије за септембар 2025. године, због законом прописаних разлога.

Право на ову накнаду немају корисници пензије који се налазе у радном односу.

