Немају сви право: Стиже једнократна помоћ за хиљаде пензионера у БиХ

Извор:
АТВ
27.09.2025
07:00
Коментари:0
Пензионери са подручја Тузланског кантона који примају најнижу пензију добиће једнократну помоћ од по стотину конвертибилних марака.
На сједници Владе ТК одобрен је пренос 3.838.300 Федералном заводу ПИО/МИО Мостар за исплату једнократне новчане помоћи у износу од по 100 КМ за пензионере са подручја Тузланског кантона са најнижом пензијом.
Градови и општине
Град у БиХ ученицима даје лијепу новчану помоћ, и то није све
Једнократна помоћ Владе ТК осигурана је за 38.383 пензионера са најнижом пензијом са подручја Тузланског кантона, односно оних који примају личне или породичне пензије и чија укупна пензијска примања не прелазе износ од 599,28 КМ.
Право на једнократну помоћ припада корисницима пензије који су затечени у исплати пензија за мјесец август 2025. године, осим корисника пензије којим ће право на исплату пензије престати до обраде пензије за септембар 2025. године, због законом прописаних разлога.
БиХ
Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ
Право на ову накнаду немају корисници пензије који се налазе у радном односу.
Занимљивости
11 ч0
Регион
11 ч0
Друштво
11 ч0
Занимљивости
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму