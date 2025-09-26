Купио аутомобил у Чешкој, а када га је отишао преузети дочекао га шок

Извор:
Полиција трага за починиоцем преваре у којој је мушкарац (71) остао без више десетина хиљада евра приликом куповине аутомобила.
Према информацијама Истарске полиције, средином септембра мушкарац је ступио у контакт са особом која се представила као продајни агент једне ауто-куће у Чешкој. Договорили су купопродају возила, након чега је купац извршио уплату договорене суме.
Када је отпутовао у Чешку да преузме аутомобил, на договореној локацији је схватио да ауто-кућа уопште не постоји. Такозвани агент је у међувремену престао да одговара на позиве и потпуно нестао.
Полиција интензивно ради на проналажењу осумњиченог.
Из Истарске полицијске управе упозоравају грађане да буду изузетно опрезни приликом куповине преко интернета, јер се на појединим сајтовима све чешће појављују огласи чији је једини циљ превара.
"Најчешће је ријеч о неколико година старим, популарним моделима аутомобила са малом километражом, који дјелују као добра прилика јер се нуде по знатно нижој цијени од тржишне. То треба да буде сигнал за опрез", упозоравају из полиције.
