Осумњичени за пљачку Лувра вечерас пред судом

Извор:

Танјуг

27.11.2025

22:27

Осумњичени за пљачку Лувра вечерас пред судом
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Мушкарац који је ухапшен као један од четворо осумњичених да су као криминална група извршили пљачку музеја Лувр у Паризу 19. октобра, у четвртак током вечери, 27. новембра, треба да се појави пред судом, потврдили су извори блиски случају.

Према извору блиском истрази, мушкарац који ће се појавити пред судом пореклом је из париског предграђа Сен Дени, и он је ухапшен у уторак, преноси Фигаро.

Исти извори су потврдили да ће притвор тројици осталих осумњичених, који су раније ухапшени због пљачке Лувра, бити укинут.

Лувр је опљачкан 19. октобра ујутру, одмах након отварања музеја, а осам комада накита из 19. вијека који су украдени сматрају се националним благом и њихова вриједност се процјењује на 88 милиона евра.

Маскирани лопови су користили покретни лифт и били су наоружани угаоним брусилицама, а њихова пљачка је трајала само осам минута.

Драгуљи који су украдени још се воде као нестали.

Luvr

Пљачка

