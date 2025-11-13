Logo
Large banner

Пуштена жена осумњичена за пљачку накита у Лувру

Извор:

Агенције

13.11.2025

17:59

Коментари:

0
Пуштена жена осумњичена за пљачку накита у Лувру
Фото: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Полиција је пустила жену осумњичену да је умијешана у пљачку музеја Лувр и она ће бити под судским надзором, саопштено је из тужилаштва.

Ова жена је међу четири особе против којих се води истрага у вези са пљачком, чији су актери побјегли са накитом вриједним око 102 милиона долара.

Њој неће бити дозвољено да контактира са другим осумњиченима нити да напусти Француску.

Лувр пљачка

Свијет

Пљачкаши Лувра дјеловали по налогу страних клијената

Париски тужилац Лор Бекуо изјавила је раније да су сада ухапшена три мушкарца и жену, која је дјевојка једног од осумњичених пљачкаша.

Засад није накит који је украден 19. октобра.

Лопови су однијели девет предмета, укључујући драгуље и накит из краљевске збирке.

Лувр пљачка

Свијет

Тужитељка: Двојица оптужених за пљачку у Лувру и раније осуђивана због крађи

Током пљачке они су оборили и оштетили круну царице Евгеније, која је касније пронађена.

Пљачка је трајала између четири и седам минута.

Подијели:

Тагови:

Luvr

Париз

pljačka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Свијет

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

1 седм

0
Осумњичени пљачкаши Лувра изведени пред истражног судију

Свијет

Осумњичени пљачкаши Лувра изведени пред истражног судију

1 седм

0
Међу осумњиченима за пљачку Лувра и 38-годишња жена, данас се појавила у судници

Свијет

Међу осумњиченима за пљачку Лувра и 38-годишња жена, данас се појавила у судници

1 седм

0
Европол писао БиХ због пљачке Лувра

Свијет

Европол писао БиХ због пљачке Лувра

1 седм

0

Више из рубрике

Бизаран инцидент: Жена пријетила таксисти мачетом јер је пуштао музику која јој се није свидјела

Свијет

Бизаран инцидент: Жена пријетила таксисти мачетом јер је пуштао музику која јој се није свидјела

1 ч

0
"Русија опет крива": Какве везе имају Макрон, Путин и најезда стјеница?

Свијет

"Русија опет крива": Какве везе имају Макрон, Путин и најезда стјеница?

2 ч

0
Разбијен међународни криминални ланац трговине дјецом

Свијет

Разбијен међународни криминални ланац трговине дјецом

2 ч

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Свијет

Мелони: Наставља се слање миграната у Албанију

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

20

САД би могле почети одбијати визе гојазним људима

19

19

Легенда се вратила на клупу Барселоне

19

15

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

19

06

Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

19

04

Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner