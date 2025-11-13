Пуштена жена осумњичена за пљачку накита у Лувру

Извор:
13.11.2025
Полиција је пустила жену осумњичену да је умијешана у пљачку музеја Лувр и она ће бити под судским надзором, саопштено је из тужилаштва.
Ова жена је међу четири особе против којих се води истрага у вези са пљачком, чији су актери побјегли са накитом вриједним око 102 милиона долара.
Њој неће бити дозвољено да контактира са другим осумњиченима нити да напусти Француску.
Париски тужилац Лор Бекуо изјавила је раније да су сада ухапшена три мушкарца и жену, која је дјевојка једног од осумњичених пљачкаша.
Засад није накит који је украден 19. октобра.
Лопови су однијели девет предмета, укључујући драгуље и накит из краљевске збирке.
Током пљачке они су оборили и оштетили круну царице Евгеније, која је касније пронађена.
Пљачка је трајала између четири и седам минута.
