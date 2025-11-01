Logo

Међу осумњиченима за пљачку Лувра и 38-годишња жена, данас се појавила у судници

01.11.2025

17:08

Међу осумњиченима за пљачку Лувра и 38-годишња жена, данас се појавила у судници
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Међу осумњиченима за пљачку Лувра је и 38-годишња жена, јавља BBC.

Према писањима француских медија, жена је данас оптужена за саучесништво у организованој крађи и криминалној завјери с циљем почињења кривичног дјела

Она се данас појавила на саслушању те се очекује одлука судије о њеном притвору.

Жена, чије име није објављено, ухапшена је раније ове седмице са још четири особе.

Лувр пљачка

Свијет

Европол писао БиХ због пљачке Лувра

Двојица мушкараца се терте за крађу и криминално удруживање након што су званичници рекли да су "дјелимично препознали" њихову умијешаност у пљачку.

Један од њих је 34-годишњи алжирски држављанин који живи у Француској, а идентифициран је на основу трагова ДНК пронађених на једном од скутера кориштених за бијег.

Други осумњичени је 39-годишњи таксиста без дозволе из паришког предграђа Аубервилирс.

zlato

Свијет

Још једна велика пљачка послије Лувра: Лопови однијели злато вриједно 12 милиона евра

Сумња се да се да је овај двојац провалио у галерију, док су их још двије особе чекале вани.

Накит вриједан 88 милиона еура украден је из најпосјећенијег музеја на свијету 19. октобра и још није пронађен, преноси Кликс.

Француска

Luvr

pljačka

