Међу осумњиченима за пљачку Лувра и 38-годишња жена, данас се појавила у судници

01.11.2025
17:08
Коментари:0
Међу осумњиченима за пљачку Лувра је и 38-годишња жена, јавља BBC.
Према писањима француских медија, жена је данас оптужена за саучесништво у организованој крађи и криминалној завјери с циљем почињења кривичног дјела
Она се данас појавила на саслушању те се очекује одлука судије о њеном притвору.
Жена, чије име није објављено, ухапшена је раније ове седмице са још четири особе.
Свијет
Европол писао БиХ због пљачке Лувра
Двојица мушкараца се терте за крађу и криминално удруживање након што су званичници рекли да су "дјелимично препознали" њихову умијешаност у пљачку.
Један од њих је 34-годишњи алжирски држављанин који живи у Француској, а идентифициран је на основу трагова ДНК пронађених на једном од скутера кориштених за бијег.
Други осумњичени је 39-годишњи таксиста без дозволе из паришког предграђа Аубервилирс.
Свијет
Још једна велика пљачка послије Лувра: Лопови однијели злато вриједно 12 милиона евра
Сумња се да се да је овај двојац провалио у галерију, док су их још двије особе чекале вани.
Накит вриједан 88 милиона еура украден је из најпосјећенијег музеја на свијету 19. октобра и још није пронађен, преноси Кликс.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
56
19
39
19
38
19
30
19
25
Тренутно на програму