УЖАС: Насмрт претукао супругу, па тјерао дјецу да чисте крв

Џошуа Браун признао је да је брутално насмрт претукао своју супругу, Шонти Браун, користећи различите предмете - каиш, ципелу, носач за заставу и пиштољ - током дводневног периода у септембру 2020. године.
Након тога је приморао своје троје дјеце да "почисте крв и неред" и наредио им да "ни са ким не разговарају", навели су истражитељи.
У извјештају о вјероватном узроку смрти наводи се да је тијело његове супруге "било прекривено модрицама, подливима и посекотинама које су у складу са знаковима тешког пребијања".
- Био је то заиста ужасан призор. Каква страшна, трагична ситуација за ову дјецу кроз коју су морала да прођу - рекао је Марк Мајерс, службеник за јавне информације шерифове канцеларије округа Оклахома.
Дана 30. септембра 2020. године, полицајци су позвани у дом породице Браун у граду Спенсеру у Ајови, гдје су пронашли доказе о насилном сукобу. Дјеца пара, стара седам, 14 и 15 година, била су код куће у тренутку догађаја, преноси Миррор УС.
Свијет
Ирански министар спољних послова: Техеран наставља да обогаћује уранијум
- Када су хитне службе стигле на лице мјеста, пронашле су тијело 34-годишње Шонте Лин Браун у кући. Џошуа Кристијан Браун, супруг жртве, као и њихово троје дјеце, такође су били у кући - наводе из шерифове канцеларије.
Браун је, према извјештајима, рекао полицајцима који су реаговали да је "отишао предалеко" током свађе са својом супругом. Касније је на видео-снимцима са надзорних камера откривено да ју је брутално тукао и давио.
Према листу Д Оклахоман у записнику о вјероватном узроку стоји да је "четрнаестогодишње дјете такође изјавило да их је Џошуа Браун натерао да почисте крв и неред и рекао им да ни са ким не разговарају о инциденту".
- Полуаутоматски пиштољ је пронађен и чинило се да је Џошуа Браун њиме тукао жртву толико брутално да је предњи оптички нишан био поломљен и прекривен крвљу и косом - наведено је.
Браун је ухапшен и оптужен за злостављање дјеце и убиство, те је задржан без права на кауцију све док није прихватио споразум о признању кривице у замјену за четири доживотне казне.
Друштво
Какво ће бити вријеме у недјељу?
Канцеларија окружног тужиоца округа Оклахома разговарала је са троје Браунове дјеце прије него што му је понудио договор, извештава КОКХ. Његова ћерка је наводно рекла да, иако не мисли да би требало да буде пуштен, не жели да буде погубљен.
Знам да је много чланова моје породице жељело смртну казну. То је било дуго путовање и много сам одрасла од тада... Наравно, тада сам била дјете, сада сам млада одрасла особа, али то никада неће постати лакше. Знајући да је правда задовољена и да је поступак спроведен како треба, коначно могу да пронађем мало мира - рекла је.
Окружна тужитељка Бехена изјавила је након његовог признања кривице ове недјеље: "Знам да овај исход не може ублажити бол коју је њена породица претрпела, али он обезбјеђује да оптужени више никада неће наудити ниједној особи. Остајемо посвећени тражењу правде за жртве и њихове породице, чак и када је пут дуг и тежак".
