Ирански министар спољних послова: Техеран наставља да обогаћује уранијум

01.11.2025
14:34
Коментари:0
Иранско руководство намјерава да настави обогаћивање уранијума у мирнодопске сврхе и одбацује сваку дискусију о промјени свог ракетног програма, рекао је министар спољних послова Абас Арагчи.
"Нећемо зауставити обогаћивање уранијума - оно што наши противници нису успјели да постигну силом, неће постићи ни притиском нити политиком", изјавио је Арагчи.
Он је нагласио да Техеран "неће преговарати о свом ракетном програму, јер ниједна рационална земља не би пристала да преда своја средства одбране".
Према ријечима иранског министра спољних послова, "нуклеарни материјали су и даље под рушевинама нападнутих објеката", пренио је ТАСС.
Арагчи је нагласио да обогаћени уранијум "није премјештен на друге локације".
Израел је у ноћи 13. јуна покренуо војну операцију против Ирана. Мање од 24 часа касније, Техеран је узвратио. Девет дана касније, у раним јутарњим часовима 22. јуна, амерички авиони бомбардовали су три иранска нуклеарна постројења у Фордову, Натанзу и Исфахану.
Најновије
Најчитаније
16
02
15
55
15
54
15
51
15
45
Тренутно на програму