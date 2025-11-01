Напуштене орке, мама и син, изводе трикове у празном базену

Извор:
01.11.2025
13:49
Нови, шокантни снимци двије орке заробљене у напуштеном воденом парку у Француској шокирали су свијет.
Видео приказује мајку и сина како беживотно плутају у прљавом базену, а затим изненада почињу да изводе трикове као да је испред њих публика, пише LADbible.
Пар китова убица бори се за живот након што је Маринленд у Антибу затворен у јануару због новог закона којим се забрањује држање орки за представе. Активисти већ мјесецима упозоравају на њихову тешку ситуацију.
Судбина након затварања парка
Маркета Шустер, суоснивачица активистичке групе „Тајдбрејкерс“, упозорила је да ће се 23-годишња мајка Вики и 11-годишњи син Кеијо „разбољети и умријети“ ако се хитно не премјесте у одговарајући објекат.
„На основу прегледа снимка знамо да је базен опасан“, рекао је Шустер. „Знамо да се не чисти, да се распада. То је опасност за ове орке сваки дан.“
Управа Маринленда је у априлу изјавила за Би-Би-Си да животиње „морају одмах да оду“ ради њихове добробити, додајући: „Маринленд поново потврђује изузетну хитност премјештања животиња на оперативну дестинацију“.
Потрага за новим домом
Покушаји да се пронађе нови дом за Викија и Кеија до сада су били неуспјешни. Шпанска влада је у априлу одбила приједлог зоолошког врта Лоро Парк на Тенерифима да их прими. Лори Марино, председница Пројекта за уточиште китова (WSP), рекла је да је уточиште у Новој Шкотској „једина преостала опција“, али да се локација још увијек развија.
Према WSP-у, француска влада се поново обратила организацији у мају како би осигурала да китови имају „најбољу могућу будућност“. „Одговорили смо да смо и даље посвећени сарадњи са владом, Marineland Antibes и другим организацијама за заштиту животиња како бисмо помогли да се обезбједи најбоља могућа будућност за два кита“, саопштио је WSP.
Вирални видео који је потресао свијет
У међувремену, активиста и фотограф Сеф Лолес подјелио је срцепарајући снимак дроном на којем Вики непомично плута поред свог сина у прљавој води. У једном тренутку, мајка је изгледала као да је мртва, али се онда помјерила и погледала према дрону. Убрзо након тога, обе орке су почеле да пливају и глуме као да их публика посматра.
„Скакали су, вртели се, изводили једине покрете које су икада научили... али овог пута није било публике. Само ја... и њихова чежња за слободом“, написала је Лолес.
„Њихова тијела су пробијала мирну воду попут сјећања која оживљавају - врте се, дижу се, падају - као да духови аплауза још увијек одјекују негдје у њиховим мислима.“
Реакције јавности и позив на акцију
Снимак је изазвао лавину емотивних реакција на друштвеним мрежама. Једна особа је написала: „О, Боже, плачем. Шта се десило са човечанством???? Како је ово могуће?? Молим вас, нешто мора да се предузме!!“
„Ово је буквално срцепарајуће“, коментарисао је други, док је трећи додао: „Плачем душу због ових прелијепих створења.“ Многи су закључили да су орке изводиле радње како би затражиле помоћ.
Лолес је нагласио да „њихова прича није завршена, осим ако јој ми не дозволимо да буде готова“. „За 55 милиона људи који су дјелили моје објаве - наши гласови су већ послали таласе који су се обрушили на француску владу. Откако су моји видео снимци постали вирални, француска влада је јавно саопштила да је сада потпуно ангажована“, написао је. „Ово је тренутак када морамо још јаче да се потрудимо. Молим вас, подјелите њихове гласове са свијетом.“
